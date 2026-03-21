Niterói: prefeito também esteve no Fonseca, Zona Norte da cidade, para entregar as obras de canalização e tapamento do córrego da Travessa Vila Oliveira - Divulgação

Niterói: prefeito também esteve no Fonseca, Zona Norte da cidade, para entregar as obras de canalização e tapamento do córrego da Travessa Vila OliveiraDivulgação

Publicado 21/03/2026 16:33

Niterói - A Prefeitura, por meio da Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói (ION), concluiu a primeira fase das obras de urbanização do bairro Maravista II, na Região Oceânica. Com investimento de R$ 41,3 milhões, o projeto incluiu a implantação de um moderno sistema de drenagem, pavimentação asfáltica, construção de meios-fios e requalificação das calçadas em 17 ruas do bairro, abrangendo 5,5 km de extensão.

“Essa é uma conquista extraordinária para a região. Por décadas, os moradores enfrentaram condições adversas, como lama, inundações e poeira. Agora, desfrutam de calçadas, infraestrutura adequada, drenagem, pavimentação e áreas de lazer. Ao longo de dez anos, foram entregues mais de 750 ruas na Região Oceânica. A cada semana, três ruas foram concluídas, abrangendo todos os bairros, como Bairro Peixoto, Cafubá, Fazendinha, Campo Belo, Piratininga e Engenho do Mato. Em breve, a Praça Maria Mendes será também inaugurada, aqui no Maravista. É tempo de avançar!”, afirmou o prefeito.



Esta é a segunda grande intervenção de urbanização realizada pela ION no Maravista. No início de 2024, foram concluídas obras em 75 ruas na região, incluindo o bairro de Serra Grande, com a implementação de pavimentação, meios-fios e rede de drenagem. "Sou de Itaipu e moro no Maravista há um ano e meio. Acompanhei a obra desde o início. A região estava precisando. Foi tudo bem feito, com asfalto, drenagem e calçamento. Vieram conversar com a gente e perguntaram o que a gente queria. Tudo que nós pedimos fomos atendidos. Estamos satisfeitos", contou o engenheiro Caio Silva, morador do local.



Intervenções na Zona Norte



O prefeito também esteve no Fonseca, Zona Norte da cidade, para entregar as obras de canalização e tapamento do córrego da Travessa Vila Oliveira. Com o objetivo de mitigar os alagamentos na região e melhorar a circulação de pedestres, os trabalhos incluíram a construção de uma laje para a cobertura do canal, execução de obras de drenagem e construção de muros, além da instalação de guarda-corpo e nova iluminação em LED, contribuindo para a melhoria no acesso dos moradores próximos. O investimento total foi de R$ 1,6 milhão.



A primeira-dama e gestora do Escritório de Políticas Transversais de Direitos e Cuidados, Fernanda Neves, lembrou que todas as pessoas merecem ter qualidade de vida na cidade. “É com grande alegria que celebramos este momento. Gostaria de expressar minha profunda gratidão a cada um que contribuiu para esta ocasião especial. Agradeço à população pela confiança e apoio”, disse.



Ionice Moura, de 87 anos, moradora da Vila Oliveira, aprovou as mudanças no local. "Meus filhos nasceram aqui e eu já tenho netos. Só tenho a agradecer por essa obra. Foi muita luta. A gente quase não podia andar pela rua e se arriscava a levar tombos. Eu mesma levei um tombo. Agora está tudo novinho, uma maravilha", detalhou.



Também estiveram presentes nas entregas a vice-prefeita, Isabel Swan; a secretária de Saúde, Ilza Felows; a secretária de Conservação e Serviços Públicos, Dayse Monassa; o presidente da ION, Antônio Loroza; o ex-prefeito Axel Grael, o líder do governo na Câmara, Binho Guimarães; o vereador Andrigo e o presidente da Famnit, Manuel Amâncio.



