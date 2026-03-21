Niterói: o prefeito destacou que, embora a concessão seja federal, a Prefeitura segue cobrando investimentos da concessionária, considerando a importância do município no cenário estadualDivulgação
Prefeito de Niterói visita base operacional da Enel no Barreto
Unidade concentra o maior número de clientes da concessionária no Rio de Janeiro
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Clin por Elas: evento marca criação de comitê de valorização das mulheres
Grupo encerrou as atividades em clima de festa com as canções Maria Maria, um verdadeiro hino às mulheres brasileiras
Máfia dos Condomínios segue agindo livremente em Niterói
Informações revelam que o esquema segue sob investigação da Câmara Municipal e da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj)
Niterói intensifica Operação Pharmakon e fiscaliza supermercado no Barreto
Após denúncias de irregularidades sanitárias, força-tarefa mobiliza GGIM, Vigilância Sanitária e Polícia Civil em ação para verificar armazenamento inadequado de alimentos
Fila Zero reduz espera por exames e supera 50 mil atendimentos
Programa consolida novo modelo de acesso à saúde especializada, amplia atendimentos e reduz tempo de espera no SUS
Niterói Esportes de Praia terá campeonatos de futevôlei, beach tennis e vôlei
Mais de 500 atletas disputam no fim de semana em uma arena principal com mais de 18 quadras, na Praia de Icaraí. Evento programou shows, praça de alimentação e brindes para o público
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