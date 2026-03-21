Niterói: o prefeito destacou que, embora a concessão seja federal, a Prefeitura segue cobrando investimentos da concessionária, considerando a importância do município no cenário estadual - Divulgação

Niterói: o prefeito destacou que, embora a concessão seja federal, a Prefeitura segue cobrando investimentos da concessionária, considerando a importância do município no cenário estadualDivulgação

Publicado 21/03/2026 12:04

Niterói - O prefeito Rodrigo Neves visitou, nesta sexta-feira (20), a base operacional da distribuidora Enel na cidade, no Barreto. A unidade concentra o maior número de clientes da companhia no Estado do Rio de Janeiro.

Durante o encontro, o prefeito destacou que, embora a concessão seja federal, a Prefeitura segue cobrando investimentos da concessionária, considerando a importância do município no cenário estadual.

“Foram realizados aqui muitos investimentos, incluindo 100 novas viaturas e 400 novos funcionários, sobretudo eletricistas, e hoje há um olhar específico sobre Niterói. Em 2025, essa base foi inaugurada e a gente já observou um avanço na prestação de serviços à população de Niterói. Então, estou aqui hoje pessoalmente, primeiro para agradecer e, segundo, para cobrar mais investimentos na melhoria dos serviços prestados. Vamos ter agora, também, um reforço na rede da Região Oceânica, uma região que teve um crescimento nos últimos dez anos, o que também vai reduzir os problemas relacionados ao fornecimento de energia elétrica”, reforçou o prefeito.

A programação contou ainda com uma visita às instalações da base operacional. Com cerca de 5 mil metros quadrados, o espaço conta com um Centro de Controle de Operação de Baixa Tensão, que permite o monitoramento em tempo real das atividades da distribuidora na região, além de agilizar o despacho de equipes para atendimentos em campo.

“É um grande prazer recebê-lo aqui. Trabalhamos com o mesmo objetivo, que é atender bem à população. Estamos no caminho certo e queremos seguir avançando na qualidade dos serviços prestados”, afirmou o presidente da Enel Rio, Francesco Moliterni.

Também participaram da visita o secretário executivo Felipe Peixoto; a secretária municipal de Conservação e Serviços Públicos, Dayse Monassa; o diretor de Operações da Enel Rio, José Luis Salas; a head institucional da Enel Rio, Andrea Camara; entre outras autoridades municipais.