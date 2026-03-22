Niterói: vereador da cidade está na disputa interna do partido para concorrer a uma cadeira no Senado Federal - Divulgação

Niterói: vereador da cidade está na disputa interna do partido para concorrer a uma cadeira no Senado FederalDivulgação

Publicado 22/03/2026 09:28

Niterói - O vereador Professor Túlio (PSOL) é um dos nomes cotados para a disputa do Senado pelo campo progressista do Rio de Janeiro. Porém, a candidatura só será confirmada após decisão do diretório estadual do partido, que ainda abarca nomes como Luciana Boiteux, professora da UFRJ, advogada, feminista e ex-vereadora do Rio; e o atual vereador no Rio, William Siri.

Professor Tulio foi, proporcionalmente, o vereador mais votado do partido no estado do Rio de Janeiro em 2024. Nas suas redes sociais, tem feito uma pré-campanha pujante, empolgando a militância. O Diretório Estadual do partido, presidido pelo deputado Flavio Serafini, vai tomar a decisão em 11 de abril.

“Nas eleições de 2026, todos teremos dois votos ao senado. Por isso, nossa candidatura é importante: ela vai se somar à candidatura da Benedita, e o eleitor do RJ poderá dar seus dois votos na esquerda. Isso é uma forma de enfrentar o centrão e a extrema-direita, o que consideramos urgente diante da conjuntura atual do estado. E meu nome está à disposição do PSOL para essa candidatura”, explicou Tulio.

“Já temos participado de conversas em algumas cidades pelo estado e nossa ideia é fazer uma caravana por todo o Rio de Janeiro, levando o nome do presidente Lula e da Benedita, e espalhando pelo estado nossa defesa incansável das pautas que movem nosso trabalho em Niterói: a luta pela tarifa zero, pelo fim da escala 6x1, pela soberania nacional e, claro, pelo resgate da valorização da educação. Ter um professor no Senado vai colocar a educação como pauta prioritária de novo no estado do Rio de Janeiro”.