Niterói: iniciativas desse porte ajudam a fortalecer o esporte na cidade e a ampliar a oportunidade da descoberta de novos talentos - Divulgação

Niterói: iniciativas desse porte ajudam a fortalecer o esporte na cidade e a ampliar a oportunidade da descoberta de novos talentosDivulgação

Publicado 23/03/2026 06:38

Niterói - Neste sábado e domingo, na areia da Praia de Icaraí, atletas de diversas categorias disputaram campeonatos de beach tennis, futevôlei e vôlei de praia. Na arquibancada lotada, famílias inteiras foram torcer e acompanhar as atrações oferecidas pelo Niterói Esportes de Praia. As partidas aconteceram sábado e domingo com finais das categorias disputadas nos dois dias.

No primeiro dia de disputa foram definidos os campeões das seguintes modalidades e categorias: Futevôlei, Leozin e Gbzin (Escolinha), Ibsinho e Caio (Intermediário); Beach tennis, Ricardo e Wanderson (D Masculino), Roberta e Ana Paula (D Feminino), Eduardo e Roberta (FUN Mista) e Leandro e Ana (C Mista).

No domingo, foi a vez da disputa entre times do Vôlei 4X4, com vitória da equipe SEL no Feminino e TCHA TCHA no Masculino.

Ainda no segundo dia de competições, garantiram o campeonato: no Beach Tennis, Miriam e Renata (C Feminino), Derow e Juliana (Mista B), Gabriel e Humberto (FUN Masculino), Thayla e Julia (FUN Feminino), Léo e Nicholas (C Masculino), Flavia e Paulo (D Mista); e no Futevôlei, Luana e Thais (Iniciante Feminino), CH e Leo (Iniciante Masculino), DVB e Nagib (Open).



O secretário municipal de Esporte e Lazer de Niterói, Luiz Carlos Gallo, destacou que iniciativas desse porte ajudam a fortalecer o esporte na cidade e a ampliar a oportunidade da descoberta de novos talentos.

“Niterói neste fim de semana viveu a festa do esporte de praia, atraindo atletas consagrados e iniciantes, uma prova de que há espaço para todos. E o público se fez presente, lotando as arquibancadas, na torcida das várias modalidades. Isso só comprova que eventos de fomento e de motivação a essas modalidades são fundamentais. É uma forma de incentivar o esporte, desde a base até o alto rendimento, além de divulgar o nome de Niterói, atraindo turistas e gerando mais empregos no município,” afirmou.

O Niterói Esportes de Praia foi realizado pelo Instituto Faspar, com apoio da Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e da Clin, Águas de Niterói, A Tribuna e patrocínio da Blueman, Bistrô MAC, Restaurante Chalé Dois e Clini Saúde, parceiros que contribuíram para a montagem da estrutura, realização das competições e nas atrações culturais, reforçando a importância da união entre poder público e iniciativa privada no fortalecimento do esporte, incentivo de novos talentos e promoção de grandes eventos na cidade.

O coordenador do Niterói Esportes de Praia, Raphael Emilião, comemorou o sucesso da iniciativa e anuncia que mais eventos esportivos de peso estão chegando à cidade. “Nós trabalhamos muito para trazer para a Praia de Icaraí uma estrutura digna dos grandes eventos desportivos e ver o retorno super positivo da torcida e dos atletas participantes é nossa maior conquista. Somos gratos a todos os parceiros que entraram em quadra conosco, pois temos certeza de que, juntos, fizemos um espetáculo para ficar na história da cidade.Tanto, que já estamos preparando novas disputas para breve”, disse Emilião.