Niterói: Muay Thai Sem Fronteiras também promove palestras, encontros, passeios e atividades de acolhimento para familiares e mães atípicas - Leonardo Simplicio

Niterói: Muay Thai Sem Fronteiras também promove palestras, encontros, passeios e atividades de acolhimento para familiares e mães atípicasLeonardo Simplicio

Publicado 23/03/2026 14:52

Niterói - Criado em março de 2017, o projeto social ‘Muay Thai Sem Fronteiras’ completa nove anos promovendo inclusão, saúde e qualidade de vida para pessoas com deficiência em Niterói. Idealizada pelo professor Michel Cortes, a iniciativa é gerida pelo Instituto Viva Mais – focado na gestão de projetos sociais, culturais, esportivos e educacionais – e nasceu a partir de uma ação voluntária realizada na sede da APAE do município, se tornando o primeiro projeto de Muay Thai exclusivamente voltado para o público PCD.

Ao longo de sua trajetória, o projeto desenvolveu práticas de ensino adaptadas que permitem a participação ativa dos alunos nas aulas da arte marcial tailandesa, contribuindo para o desenvolvimento físico, emocional e social dos participantes. A proposta é ampliar o acesso ao esporte, fortalecer a autonomia dos alunos e promover inclusão por meio da atividade física.

Entre as ações realizadas pelo projeto estão exames de graduação realizados de forma totalmente inclusiva. Nesses momentos, os alunos com deficiência participam junto a mais de 200 praticantes de Muay Thai, sem qualquer diferenciação no processo de avaliação, reforçando o princípio de igualdade dentro da prática esportiva.

Outra iniciativa é a ‘Copa Muay Thai’ Sem Fronteiras, torneio interno que chega à sua quarta edição e permite que os alunos coloquem em prática as técnicas aprendidas durante as aulas. O evento é considerado um momento importante de superação e celebração das conquistas individuais e coletivas dos participantes.

“Mais do que ensinar técnicas de luta, o projeto mostra que o esporte pode ser um caminho poderoso de inclusão. Cada aluno participa das aulas dentro das suas possibilidades, desenvolvendo confiança, disciplina e autonomia. Uma das nossas metas é também incentivar a inserção dos alunos no mercado de trabalho. Aqueles que alcançarem o grau de professor serão encaminhados para atuar como auxiliares remunerados em academias e projetos sociais, ampliando oportunidades de desenvolvimento profissional”, explica Michel.

Em 2020, durante o período da pandemia, o projeto também se destacou ao oferecer aulas online, iniciativa que ajudou a manter os alunos ativos e conectados em um momento de grande isolamento social.

Atualmente, as aulas seguem acontecendo semanalmente na sede da instituição, às quartas e sextas-feiras, das 10h às 11h, e são abertas à visitação. Hoje, o atendimento é direcionado exclusivamente aos assistidos da instituição, mas a equipe do projeto trabalha para ampliar o alcance da iniciativa e atender a uma demanda crescente de pessoas com deficiência interessadas na prática esportiva.

Além das aulas, o ‘Muay Thai Sem Fronteiras’ também promove palestras, encontros, passeios e atividades de acolhimento para familiares e mães atípicas, fortalecendo a rede de apoio em torno dos participantes.

Com quase uma década de atuação, o programa segue com o objetivo de expandir suas atividades e levar esta arte marcial adaptada para outros bairros, cidades e, futuramente, para todo o estado do Rio de Janeiro, ampliando as oportunidades de inclusão por meio do esporte. Informações: (21) 99806-7154 (Michel Cortes).

