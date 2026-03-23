Niterói: flautistas de projeto social vão realizar intercâmbio e participar de festival internacionalDivulgação
“Viagens como essa são uma experiência fundamental para contribuir com a formação desses jovens músicos, todos oriundos de comunidades. E também fazem com que os demais integrantes do projeto percebam as oportunidades que se apresentam quando se faz um trabalho com dedicação e comprometimento”, afirma Lenora Mendes, coordenadora do Som Doce e fundadora do Espaço Cultural da Grota.
Sobre o Som Doce
O Som Doce da Grota é composto por músicos formados pelo Espaço Cultural da Grota, projeto de inclusão social que atende a jovens estudantes de escolas públicas e moradores de comunidades, com polos em Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Nova Friburgo. Especializado na interpretação de obras dos períodos Barroco e Renascentista, o grupo também executa clássicos da Música Popular Brasileira arranjados especialmente para flauta doce. O Espaço Cultural da Grota não tem fins lucrativos e promove a inclusão de crianças e jovens por meio do ensino da música há 30 anos, com aulas gratuitas de iniciação musical, flauta doce, percussão, violino, viola, violoncelo, contrabaixo, flauta transversal, harpa, prática de orquestra, piano, teclado, ukulele, violão, cavaco e bateria. Também há classes de reforço escolar, pré-vestibular, yoga, desenho e pintura. Em média, são atendidos cerca de mil alunos por ano gratuitamente.
Próximos concertos do Som Doce da Grota:
Domingo, 29 de março
Hora: 10h30
Local: Igreja Luterana (Alameda Alcides, 102 – Icaraí - Niterói)
Domingo,12 de abril
Hora: 11h
Local: Solar do Jambeiro (Rua Presidente. Domiciano, 195 – São Domingos)
Dia: Sexta-feira, 17 de abril
Hora: 19h
Local: Igreja Betânia (Av. Rui Barbosa, 679 – São Francisco - Niterói)
Todos os concertos são com entrada franca
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