Niterói: flautistas de projeto social vão realizar intercâmbio e participar de festival internacional - Divulgação

Niterói: flautistas de projeto social vão realizar intercâmbio e participar de festival internacionalDivulgação

Publicado 23/03/2026 15:49

Niterói - O Espaço Cultural da Grota (ECG), projeto social de inclusão por meio da música com sede em Niterói (RJ), realiza uma campanha de arrecadação de recursos para que o grupo de flautistas “O Som Doce da Grota” viaje à Alemanha, a partir de um convite para a realização de intercâmbios culturais nas cidades de Bochum e Duisburg, no Oeste do país. Além disso, os músicos também participarão do Blockflötenfesttage, um dos mais importantes festivais internacionais dedicados à flauta doce e à música antiga da Europa.

Ao todo, são necessários cerca de R$ 75 mil para custear a viagem dos nove músicos, com embarque previsto para o início de maio. O grupo fará uma série de concertos beneficentes a partir deste mês, todos com entrada franca. A próxima apresentação acontece no próximo domingo, 29 de março, às 10h30, na Igreja Luterana localizada na Alameda Alcides, 102, em Icaraí, na Zona Sul de Niterói.

Quem quiser colaborar com a campanha pode doar qualquer quantia via PIX, por meio da chave (21) 99532-3337 (celular), em nome de Michelle da Silva Pinheiro, uma das integrantes do grupo. Mais informações podem ser obtidas por meio do Instagram @orquestradagrota.



“Viagens como essa são uma experiência fundamental para contribuir com a formação desses jovens músicos, todos oriundos de comunidades. E também fazem com que os demais integrantes do projeto percebam as oportunidades que se apresentam quando se faz um trabalho com dedicação e comprometimento”, afirma Lenora Mendes, coordenadora do Som Doce e fundadora do Espaço Cultural da Grota.



Sobre o Som Doce



O Som Doce da Grota é composto por músicos formados pelo Espaço Cultural da Grota, projeto de inclusão social que atende a jovens estudantes de escolas públicas e moradores de comunidades, com polos em Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Nova Friburgo. Especializado na interpretação de obras dos períodos Barroco e Renascentista, o grupo também executa clássicos da Música Popular Brasileira arranjados especialmente para flauta doce. O Espaço Cultural da Grota não tem fins lucrativos e promove a inclusão de crianças e jovens por meio do ensino da música há 30 anos, com aulas gratuitas de iniciação musical, flauta doce, percussão, violino, viola, violoncelo, contrabaixo, flauta transversal, harpa, prática de orquestra, piano, teclado, ukulele, violão, cavaco e bateria. Também há classes de reforço escolar, pré-vestibular, yoga, desenho e pintura. Em média, são atendidos cerca de mil alunos por ano gratuitamente.



Próximos concertos do Som Doce da Grota:



Domingo, 29 de março



Hora: 10h30



Local: Igreja Luterana (Alameda Alcides, 102 – Icaraí - Niterói)



Domingo,12 de abril



Hora: 11h



Local: Solar do Jambeiro (Rua Presidente. Domiciano, 195 – São Domingos)



Dia: Sexta-feira, 17 de abril



Hora: 19h



Local: Igreja Betânia (Av. Rui Barbosa, 679 – São Francisco - Niterói)



Todos os concertos são com entrada franca

