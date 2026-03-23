Niterói: alunos da Escola Técnica Henrique Lage na premiação, em São Paulo - Divulgação

Niterói: alunos da Escola Técnica Henrique Lage na premiação, em São PauloDivulgação

Publicado 23/03/2026 16:07

Niterói - Investir em educação e acompanhar de perto o desenvolvimento dos alunos e de seus projetos tem sido uma das maiores conquistas da Faetec ao longo de seus 28 anos de existência. Centenas de projetos elaborados por estudantes da Rede, elaborados a partir das vivências e experiências individuais, têm sido premiados nas principais Feiras e Mostras de Ciência e Tecnologia em todo o país, com ideias que envolvem sustentabilidade, bem-estar, meio ambiente e tecnologia. No último fim de semana, durante a Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (Febrace), uma dessas inovações ganhou destaque e foi escolhida entre as três melhores do segmento de Engenharia, além de ter sido eleita a melhor entre as propostas apresentadas por instituições do Estado do Rio de Janeiro.

Desenvolvida por João Marcelo Moura Lopes e Cauã Azevedo de Carvalho, a maca hospitalar acionada por comando de voz é um dispositivo que torna mais independente a vida de pessoas com baixa mobilidade. O dispositivo, lançado na edição 2025 da Rio Innovation Week, vem sendo apresentado nas principais feiras tecnológicas do país, entre elas a Semana Nacional de Educação Profissional e Tecnológica e a Mostratec, principal evento tecnológico da América Latina, onde o grupo conquistou o primeiro lugar e o convite para representar o Brasil na Feira Nacional Tecnológica de Portugal, em maio deste ano.

“Minha avó é acamada por conta de uma cardiopatia e mobilidade reduzida. Para que ela pudesse dormir ou se levantar, eu e meu pai tínhamos que segurá-la e essa dependência causava certo desconforto nela. Tive a ideia a partir de um comentário do meu pai, que imaginou uma máquina que pudesse executar o movimento de abaixar e levantar com um simples aperto de botão”, conta João, morador de Itaboraí, que levou a sugestão para a dentro da sala de aula.

Estudantes do 3º ano do Ensino Médio da Escola Técnica Henrique Lage, uma das unidades da Rede Faetec, os alunos atuaram sob a supervisão do professor Altair Martins, e durante um ano, mergulharam nas pesquisas para desenvolver o projeto que visa não apenas oferecer uma solução tecnológica viável e de baixo custo, mas também promover a independência funcional dos pacientes, contribuindo diretamente para a autoestima e qualidade de vida dos mesmos durante a internação. Para chegar à versão final, o grupo realizou visitas técnicas ao Hospital Antônio Pedro, com o objetivo de verificar o funcionamento das macas elétricas utilizadas pela instituição. A partir de então, desenvolveram a maquete do artefato usando um Arduíno Uno e um módulo de reconhecimento de voz V3 que funciona offline. No total, o investimento para a produção da maca foi de menos de 2 mil reais. O modelo mais comum do equipamento elétrico custa cerca de 6 mil reais.

“Este é um resultado muito importante para nossos alunos, pois é um trabalho coletivo que inspira aqueles que estão chegando agora na Faetec. Todas as ideias que são desenvolvidas ao longo do período em que eles estão no Ensino Médio, partem das experiências deles e buscam levar soluções possíveis”, diz o professor.

Alexandre Valle, presidente da Faetec, ressaltou a importância da participação dos alunos nas principais mostras do país, destacando a viabilidade do projeto para a sociedade. “Queremos acompanhar essas ideias que nascem na sala de aula como propostas viáveis para transformar a vida das pessoas e fazer com que nossos alunos sejam vistos como talentos prontos para ingressar no mercado, com projetos importantes como a maca, que além de viável, garante mais dignidade, autonomia e bem-estar de pacientes com mobilidade reduzida”, diz o presidente.

Vinculada à Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, a Faetec conta com mais de 100 unidades distribuídas em todo o Estado. A Fundação, referência na formação de profissionais de nível Médio-Técnico para o mercado de trabalho, vem ampliando seus esforços para que projetos inovadores possam ser reconhecidos em âmbito nacional.



