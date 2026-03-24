Niterói: curso de capacitação gratuita para lideranças comunitárias - Luciana Carneiro

Niterói: curso de capacitação gratuita para lideranças comunitáriasLuciana Carneiro

Publicado 24/03/2026 21:45

Niterói - A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Participação Social (Sempas), encerrou o Curso de Capacitação Comunitária, no auditório do Caminho Niemeyer. A iniciativa foi desenvolvida em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV) com foco na formação de lideranças comunitárias e no fortalecimento da participação social nos territórios.

O secretário municipal de Participação Social, Octávio Ribeiro, destacou a importância da iniciativa. “Acredito profundamente no poder de transformação da organização dos territórios através das lideranças comunitárias. Nos últimos anos, a Prefeitura de Niterói e o prefeito Rodrigo Neves têm investido nessas ações para incentivar, valorizar e fortalecer a participação social na gestão. Não se faz política pública sem a participação social organizada”, disse Octávio Ribeiro.

Realizada ao longo do mês de março, a formação reuniu 42 participantes, sendo 40 mulheres, evidenciando o protagonismo feminino nas ações comunitárias e sociais. A realização do curso neste período também marcou as celebrações do Dia Internacional das Mulheres, reforçando o compromisso do município com a valorização da atuação das mulheres na construção de comunidades mais participativas e solidárias.

Para os participantes, a formação representou uma oportunidade de aprendizado, troca de experiências e fortalecimento da atuação comunitária nos territórios. A aluna Juliene Dantas, síndica do conjunto habitacional Jardim das Paineiras, ressaltou o impacto da capacitação em sua trajetória. “Aprendi muito, na maneira de mobilizar as pessoas da comunidade, e os caminhos a seguir para solucionar problemas. Foi um curso transformador e muito importante para me tornar uma liderança melhor para a comunidade”, afirmou Juliene.

A iniciativa integra as políticas públicas de fortalecimento da participação social e de estímulo ao desenvolvimento comunitário, promovendo a qualificação de lideranças locais e ampliando o diálogo entre poder público e sociedade civil.

Durante a capacitação, os participantes tiveram acesso a conteúdos voltados à liderança, mobilização social, comunicação comunitária e elaboração de projetos, contribuindo para o desenvolvimento de iniciativas nos territórios e para o fortalecimento das redes comunitárias.

O encerramento do curso marcou a conclusão de mais um ciclo de formação voltado à qualificação cidadã e ao incentivo ao protagonismo social, consolidando a parceria entre a Prefeitura de Niterói e a Fundação Getúlio Vargas (FGV) na promoção de ações voltadas ao fortalecimento das lideranças comunitárias.

Também estiveram presentes na celebração dos formandos, a secretária municipal de Habitação e Regularização Fundiária de Niterói, Marcele Sardinha; a consultora do Escritório de Políticas Transversais de Direitos e Cuidados, Carla Tavares; o presidente da Federação das Associações de Moradores de Niterói (Famnit), Manoel Amâncio; e o coordenador da Fundação Getúlio Vargas, Pedro Paulo Gangeni.

A Prefeitura de Niterói abrirá, no próximo dia 6 de abril, as inscrições para um novo ciclo do Curso de Capacitação Comunitária. As informações sobre o processo de inscrição e os critérios de participação serão divulgadas nas redes sociais da Secretaria Municipal de Participação Social.