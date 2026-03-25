Niterói: Prefeito Rodrigo Neves esteve em Curitiba para falar sobre as estratégias de cidade inteligente - Divulgação

Niterói: Prefeito Rodrigo Neves esteve em Curitiba para falar sobre as estratégias de cidade inteligenteDivulgação

Publicado 25/03/2026 19:23

Niterói – O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, foi um dos palestrantes do palco principal na 7ª edição do Smart City Expo Curitiba 2026, considerado o maior evento de cidades inteligentes das Américas. O prefeito participou da mesa “Cidades em Diálogo: Liderança e Inovação para Futuros Urbanos Vibrantes”, destacou inúmeras iniciativas que fazem de Niterói uma cidade inteligente e defendeu a participação da sociedade. Neves foi palestrante ao lado de prefeitos de três capitais - o prefeito de Curitiba (Eduardo Pimentel), Goiânia (Sandro Mabel), Florianópolis (Topázio Neto) - e da cidade chilena de Ñuñoa (Sebastian Sichel) também participaram da mesa ao lado de Rodrigo Neves.

“Nos últimos 10 anos, fizemos uma grande revolução na gestão de Niterói com a implantação do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP), com a modernização do sistema de Defesa Civil e, também, importantes investimentos na infraestrutura da Prefeitura para modernizar a administração. Mas preciso destacar que as cidades inteligentes não são apenas as que disponibilizam as melhores tecnologias e ferramentas para o seu desenvolvimento, mas são as cidades onde o cidadão se apropria dessas ferramentas e ajuda a melhorar a qualidade de vida”, reforçou o prefeito, citando como exemplo os Núcleos de Defesa Civil (Nudecs), formados por 3,4 mil voluntários que atuam nas comunidades.

O Smart City Expo Curitiba 2026 reúne especialistas, gestores públicos, empresas e organizações de todo o mundo para debater soluções inovadoras para o futuro das cidades. O evento começou nesta quarta-feira (25) e vai até sexta (27). Durante a programação, o município também concorre ao Smart City Expo Curitiba Brazilian Awards, com o Parque Orla Piratininga Alfredo Sirkis entre os finalistas na categoria Cidade Sustentável. Pouco antes da participação no palco principal, o prefeito de Niterói, que também é o presidente da Rede Mercocidades, participou de uma apresentação no palco Colab e falou da parceria com a plataforma que funciona como um canal direto para a prestação de serviços e o envio de demandas e sugestões.

“Fizemos um grande investimento, fizemos o ajuste fiscal e a modernização da gestão. Investimos muito em sistemas inteligentes e no plano estratégico que é, na minha opinião, o que, muitas vezes, falta aos Estados. Falta uma visão de médio e longo prazo capaz de dar coesão à sociedade e de fazer com que o prefeito supere aquela visão de curto prazo. O projeto de cidade não deve ser de um partido político ou de um prefeito, mas da sociedade, das lideranças comunitárias e do cidadão. Essa parceria com o Colab é fundamental para esse projeto de cidade”, pontuou Rodrigo Neves.

Durante o evento em Curitiba, Rodrigo Neves assinou um Acordo de Cooperação de Organização Estratégica da Rede Mercocidades com a Fira- Barcelona International Exhibitions and Services para ampliar a participação dos prefeitos associados à rede aos eventos da Fira em Barcelona e nas cidades da América Latina, como o Smart City Expo.

Outras iniciativas - A Prefeitura apresenta na Smart City Expo, em Curitiba, algumas das principais iniciativas que têm colocado a cidade em destaque no cenário nacional. Uma das principais ações é o sistema de bicicletas compartilhadas NitBike, iniciativa da Coordenadoria Niterói de Bicicleta voltada à promoção da mobilidade sustentável e ao incentivo ao uso da bicicleta como meio de transporte.

O estande também apresenta a plataforma de participação cidadã Colab, utilizada pela Prefeitura para aproximar a população da gestão pública por meio da Coordenadoria de Governo Digital e Relacionamento com o Cidadão. Tablets estarão disponíveis para que os visitantes conheçam, na prática, algumas das consultas públicas realizadas pelo município e os serviços digitais oferecidos à população.

“Niterói é citada como referência de qualidade de vida, de resiliência climática, de cidade amiga da bicicleta e cidade inteligente. Nos últimos 10 anos, fizemos uma grande revolução na gestão de Niterói e hoje é a primeira cidade no ranking Connect e Smart City do Rio e a terceira do Brasil. Isso é muito bom. Niterói está mostrando aqui o que a gente tem de melhor: as suas belezas e também a sua tecnologia”, afirmou o prefeito Rodrigo Neves.

Reunião Geral da FNP - Rodrigo Neves participou, nesta terça-feira (24), em Curitiba (PR), da 89ª Reunião Geral da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos (FNP). O encontro abordou vários temas relevantes para a gestão pública dos municípios como financiamento para modernizar a administração das cidades. Durante o encontro, o diretor de Meio Ambiente Urbano do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Mauricio Guerra, citou Niterói como modelo de sustentabilidade para o país com o Parque Orla Piratininga Alfredo Sirkis (POP) e as Soluções Baseadas na Natureza (SbN).

