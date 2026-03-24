Niterói: André Bento, Presidente da Neltur, esteve no evento que promoveu o turismo da cidade - Divulgação

Niterói: André Bento, Presidente da Neltur, esteve no evento que promoveu o turismo da cidadeDivulgação

Publicado 24/03/2026 22:09

Niterói - A cidade de Niterói esteve presente no Rio FutSummit 2026, o maior festival de futebol do mundo, que aconteceu na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca. O evento reuniu lendas deste esporte como Zico, Cafu, Romário, Mauro Silva e Diego Ribas, foi focado em networking, painéis de inovação, negócios do esporte, experiências imersivas e no retorno do showbol.

A Prefeitura de Niterói, por meio da Niterói Empresa de Turismo e Lazer (Neltur), participou deste grandioso evento com um moderno estande, uma equipe de monitores bilingue e material de divulgação da cidade. A equipe da Neltur, além de divulgar Niterói, a promoveu como destino turístico, com folders, brindes, experiências imersivas com óculos 3D e apresentação de vídeos sobre os equipamentos turísticos e as belezas do município.

A programação teve, além das personalidades esportivas, showbol com confrontos entre Brasil x Argentina; painéis e debates; discussão sobre tendências, mercado, tecnologia e futuro do futebol; rodadas de negócios, com networking que reuniu profissionais da indústria; e áreas Interativas com experiências para o público da Cidade das Artes. O FutSummit nasceu com o proposito de democratizar o acesso ao conteúdo dos maiores especialistas da indústria do futebol. O projeto evoluiu para o primeiro festival de futebol do mundo.

André Bento, Presidente da Neltur, destaca que “a presença de Niterói em um evento deste porte, um dos maiores da indústria do futebol no Brasil, com estande próprio, promoção institucional da cidade e participação nos painéis temáticos, demonstra a visão estratégica do Prefeito Rodrigo Neves de utilizar o turismo e o esporte como ferramentas de desenvolvimento econômico, geração de oportunidades e fortalecimento da marca da cidade”. André destaca ainda que “estamos apresentando Niterói para um público altamente qualificado, com grande potencial de visitantes, investidores e eventos, mostrando que nossa cidade está preparada, organizada e posicionada para receber grandes iniciativas e para se consolidar como destino turístico e esportivo”.

O Sub-Secretário de Esportes de Niterói, Rubens Goulart, o "Rubinho", que participou de um painel sobre economia no esporte, falou da importância do FutSummit: “este é um evento muito importante, que atinge pessoas envolvidas com o Esporte e o Turismo. Niterói e Rio estão sempre unindo forças na promoção do esporte e do turismo. Esta união é muito importante e traduz esta evolução. Niterói avança cada vez mais no esporte com eventos e, principalmente, nos equipamentos construídos nas comunidades". Agora, acrescenta Rubinho, "a Prefeitura vai entregar a Arena Esportiva da Concha Acústica que, além de atender aos esportistas, aos jovens e às crianças, terá uma área para grandes eventos. É mais um espaço que vai atender ainda mais a juventude na área esportiva e todos os esportistas da cidade e de outros cidades e países".