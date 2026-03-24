Publicado 24/03/2026 22:17

Um homem identificado como Carlos Eduardo Gomes Tavares, foi morto a facadas na noite de domingo (22), na Rua Historiador Júlio Xavier de Figueiredo, em frente ao número 263, no Condomínio Villa dos Barqueiros, em Itaipu, na Região Oceânica de Niterói.

Segundo informações da ocorrência registrada na 81ª DP, policiais militares foram acionados por volta das 20h40 para verificar um caso inicialmente tratado como lesão corporal por arma branca. No entanto, ao chegarem ao local, as equipes constataram que a vítima já estava sem vida.

O caso foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG) que estiveram no local e iniciaram as investigações para apurar autoria e motivação.