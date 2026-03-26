Niterói: Marcelo Rubens Paiva faz um som de graça na Sala Nelson Pereira dos Santos - Divulgação

Niterói: Marcelo Rubens Paiva faz um som de graça na Sala Nelson Pereira dos SantosDivulgação

Publicado 26/03/2026 10:52

Niterói - O músico, escritor e dramaturgo Marcelo Rubens Paiva se apresenta com a Banda Lost in Translation - formada por Fábio França, Arthur França, Rick Villas-Boas e Luli Villares - na Sala Nelson Pereira dos Santos, na sexta-feira, 27 de março, mostrando releituras de clássicos e canções contemporâneas. O show também vai contar com a participação da cantora Luíza Villa.

No repertório, os artistas trarão versões de artistas como Rolling Stones, Nina Simone, Billie Eilish, NeilYoung, Bob Dylan e Britney Spears, além de um debate sobre a música "Hey Joe" do lendário guitarrista Jimmi Hendrix.



Marcelo Rubens Paiva, que se dedica à música desde a juventude, é formado em violão clássico pelo Conservatório Magda Tagliaferro. Deu um tempo na música depois do acidente que lesionou sua medula, em 1979, quando tinha apenas 20 anos, e se dedicou à vida literária. Além de "Ainda Estou Aqui" (2015), ele escreveu "Feliz Ano Velho" (1982), ambos vencedores do prêmio Jabuti.



"Tenho pensamentos de aposentadoria. Agora sou rockeiro, tenho banda. Acho que me aposentei mesmo como escritor, como jornalista, talvez escreva uma coisa ou outra, mas acho que já deu", declara.



Serviço



Marcelo Rubens Paiva e Banda Lost In Translation

Data: Sexta-feira, 27 de março de 2026

Horário: 19h30

Duração: 120 min

Entrada Gratuita com distribuição de ingressos na bilheteria às 18h

Local: Sala Nelson Pereira dos Santos

End: Avenida Visconde do Rio Branco, nº 880, Niterói