Niterói: NitTrans fará interdições parciais ao longo do percurso do evento - Divulgação

Niterói: NitTrans fará interdições parciais ao longo do percurso do eventoDivulgação

Publicado 26/03/2026 12:49

Niterói - A Prefeitura informa que haverá interdições no trânsito, neste domingo (29), para a realização da 1ª Caminhada e Corrida contra o Feminicídio de Niterói. A ação tem como objetivo mobilizar a população pela conscientização e do enfrentamento à violência contra a mulher. Durante o período das interdições, operadores da NitTrans estarão posicionados em pontos estratégicos para orientar motoristas, organizar o fluxo de veículos e garantir a segurança viária.

A partir de 5h até 11h, a Rua Coronel Tamarindo ficará totalmente interditada no trecho entre a Rua Alexandre Moura e a Avenida Milton Tavares de Souza, no sentido Forte do Gragoatá.

Também haverá interdições parciais ao longo do percurso do evento, incluindo as seguintes vias: Avenida Almirante Benjamim Sodré; Avenida Engenheiro Martins Romeo; Praia João Caetano e Avenida Jornalista Alberto Francisco Torres, até a altura da Igreja São Judas Tadeu, em Icaraí.

A Prefeitura de Niterói recomenda que os condutores evitem circular pela região durante o evento e utilizem rotas alternativas para minimizar os transtornos.