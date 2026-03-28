Niterói: vereador Douglas de Souza Gomes foi condenado ao pagamento de R$ 30 mil por danos morais à vereadora e ativista Benny BriollyDivulgação
Vereador Bolsonarista é condenado por transfobia contra Benny Briolly
Justiça reafirma que liberdade de expressão não é licença para violência. O valor da indenização será destinado a políticas de acolhimento, proteção e cidadania para a população trans
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Evento no Mercado Municipal tem entrada franca e atrações musicais até domingo
Niterói recebe Circula MinC RJ e reforça protagonismo nas políticas públicas de cultura
Evento fez parte da Caravana Federativa e reuniu gestores, artistas e autoridades no Espaço Cultural Correios
Exposição No Meio do Azul Havia um Futuro", de Cris Duarte, será aberta em Niterói
Mostra inédita reúne pinturas e vídeo que transformam o oceano em espaço de memória, travessia e urgência ambiental
Pianista Marvio Ciribelli se apresenta na Fundação Avatar, em Niterói, em concerto beneficente
Com 18 discos gravados, artista construiu uma trajetória sólida e reconhecida
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