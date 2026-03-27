Niterói: Presidente Lula e o Prefeito Rodrigo Neves no Caminho Niemeyer - Evelen Gouvea

Niterói: Presidente Lula e o Prefeito Rodrigo Neves no Caminho NiemeyerEvelen Gouvea

Publicado 27/03/2026 09:02

Niterói - A cidade de Niterói foi escolhida para sediar a 18ª Caravana Federativa do Governo Federal. A abertura do evento aconteceu, nesta quinta-feira (26), com as presenças do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; do prefeito Rodrigo Neves; da ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, e do ministro da Saúde, Alexandre Padilha. A iniciativa tem como objetivo facilitar o acesso dos municípios e dos governos estaduais a programas e projetos do Governo Federal.

O presidente Lula destacou que a Caravana Federativa tem como marca registrada o novo modo de convivência com os municípios.

“Não é possível o país estar certo se a cidade estiver errada. Por isso, desde 2013, mudamos a linha de comportamento do Governo Federal e passamos a participar de todas as marchas de prefeitos que houve em Brasília. Criamos uma sala específica para receber prefeitos dentro do Palácio do Planalto para ajudar os prefeitos a fazerem projetos. Precisamos de união. Assumimos a responsabilidade de passar os recursos. Tenho certeza que a gente vai melhorar os municípios trabalhando junto. É na cidade que o povo existe forte. É na cidade que o povo quer médico, casa, transporte. Tudo acontece na cidade. Essa caravana é para que vocês, gestores, possam procurar os estandes dos ministérios para resolver os problemas”, declarou o presidente Lula.

A Caravana Federativa, que termina nesta sexta-feira (27), reúne mais de 3.400 pessoas credenciadas para os dois dias de atividades, além de representantes de 85 municípios e a presença de mais de 60 prefeitos e vice-prefeitos. Somente neste primeiro dia de evento, a estrutura montada no Caminho Niemeyer teve quase 3 mil atendimentos nos estandes técnicos, agilizando o diálogo direto entre as gestões municipais e o Governo Federal.

O prefeito Rodrigo Neves agradeceu a presença de Lula em Niterói e ressaltou os avanços da cidade.

“Hoje me orgulho em dizer que Niterói se transformou na melhor cidade em qualidade de vida do estado e a sétima cidade em qualidade de vida do Brasil. Temos a melhor gestão fiscal, o melhor saneamento e a melhor limpeza urbana. Sou muito grato ao Governo Federal pela parceria que possibilitou, através do PAC, tirarmos o Túnel Charitas-Cafubá do papel. Com a nossa cooperação, essa cidade só tende a ficar ainda melhor”, afirmou Rodrigo Neves.

Selo CAIXA Gestão Sustentável - Após a abertura, o prefeito Rodrigo Neves recebeu do presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira, o Selo Caixa de sustentabilidade para Niterói. O Selo CAIXA Gestão Sustentável tem como objetivo apoiar os municípios no cumprimento das metas da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU), por meio da implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

O selo concedido a Niterói é da categoria Topázio, uma das mais altas da certificação. O município já havia sido reconhecido em 2025 na categoria Cristal e subiu de patamar. No estado do Rio, apenas oito cidades possuem o selo em todas as categorias. Na Região Metropolitana, Niterói é a única com o reconhecimento.

Entregas – Durante a solenidade, a ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, anunciou um conjunto de entregas para o estado do Rio de Janeiro, entre elas o envio de 56 ambulâncias do Samu. Niterói está entre os municípios contemplados e também receberá um kit de equipamentos odontológicos.

No campo dos investimentos, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) prevê a destinação de cerca de R$ 4 bilhões para o estado. Para Niterói, foi aprovada a liberação de R$ 104,6 milhões, por meio do Fundo Clima, voltados à execução da primeira etapa do programa Pró-Sustentável II.

Os recursos vão financiar integralmente essa fase inicial, que inclui a implantação do Parque Lagoa de Itaipu, das florestas de bolso (florestas-esponja), além de serviços técnicos e da elaboração de projetos e estudos preparatórios para a execução do Pró-Sustentável II.

A ministra Gleisi Hoffmann reforçou a relevância da aproximação do Governo Federal com os municípios.

“Muito importante estarmos aqui. Agradeço a Prefeitura de Niterói pela ajuda para a construção dessa caravana. Estamos com mais de 50 estandes instalados representando os ministérios e os órgãos federais. Trazemos os órgãos para resolver problemas, para agilizar e para que os gestores municipais possam sair daqui com soluções. A Caravana iniciou em 2023 e temos aqui mais de 3.400 pessoas credenciadas. São 559 gestores municipais. Sabemos da importância das parcerias com os municípios e governos estaduais para que nossos programas e projetos avancem”, disse a ministra.

Outras iniciativas – Na Caravana Federativa, Niterói formalizou adesão à Declaração de Belém, iniciativa do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), anunciada durante a COP30, em novembro de 2025, em Belém (PA). A proposta mobiliza União, estados e municípios para incorporar critérios de sustentabilidade às compras públicas.

No campo da geração de renda nas periferias, o programa Empreende Viradouro foi divulgado com um total de R$ 5,2 milhões para o desenvolvimento socioeconômico de 770 mulheres e 480 jovens no Complexo do Viradouro. Desse valor, R$ 2,6 milhões são recursos não reembolsáveis do BNDES Periferias, com igual contrapartida municipal. O programa oferece formação, capacitação técnica e mentoria para apoiar os empreendedores desde a ideia inicial até o investimento de capital semente.

O município também aderiu ao programa Contrata+Brasil, ao lado de Paracambi. A plataforma digital do governo federal conecta órgãos públicos a microempreendedores individuais (MEIs) e pequenos fornecedores, facilitando contratações de serviços de baixo valor de forma mais ágil e desburocratizada.

O público que compareceu ao Caminho Niemeyer pôde visitar o estande da Prefeitura de Niterói e conhecer iniciativas desenvolvidas pela cidade, como o Parque Orla Piratininga Alfredo Sirkis, referência nacional em sustentabilidade com as Soluções Baseadas na Natureza (SBNs).