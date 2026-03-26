Niterói: Dia de São Patrício é comemorado na cidade - Divulgação

Niterói: Dia de São Patrício é comemorado na cidadeDivulgação

Publicado 26/03/2026 16:12

Niterói - A cidade de Niterói também celebra São Patrício, padroeiro da Irlanda. De sexta (27) a domingo (29), o Mercado Municipal da cidade recebe mais um Niterói Cervejeiro, desta vez a edição especial St. Patrick’s Day. O evento reúne música, cerveja artesanal e gastronomia, e é promovido pela Prefeitura, em parceria com a Comissão Niterói Cervejeiro.

As atrações musicais são variadas. Nesta sexta-feira (27), a banda Blood Mary anima o público com pop e rock, a partir das 19h; na sequência, às 21h, tem o rock do grupo Bella Godiva, e quem encerra a noite, às 23h, é a cantora Nanda Moura, com blues.

No sábado (28), os shows começam mais cedo. A banda Señor José abre a programação, às 13h, com versões de clássicos do rock. A partir das 15h30, os cariocas da Tailten levam para o palco a música tradicional irlandesa. No começo da noite, às 18h, tem rock, reggae e ska com a DKV. Em seguida, às 20h30, tem Arton Arraes Blues Band, e, para fechar a noite, a cantora Rayane Fortes, às 23h.

No domingo (29), tem banda Señor José, às 13h; Tailten, às 15h30; Rio Rocks, às 18h, e Clapton Maníacos, às 20h30.

Para brindar, serão vendidos no evento diversos rótulos de cervejas artesanais, de produtores como Pura Seiva, Cervejaria Máfia, UNA, Malteca, Belgarioca, Fractal Brewery, Cervejaria Masterpiece e Noi, entre outras. Na culinária, destacam-se a Creperia Municipal, os sanduíches do Bar da Mahi, petiscos e hambúrgueres do Bar da Máfia e os croquetes do UNA Gastronomia. Para as crianças, haverá uma área especial com monitores.

A entrada no evento é gratuita, mas os organizadores pedem que cada pessoa leve um quilo de alimento não perecível. As doações serão entregues ao Banco de Alimentos de Niterói. O Mercado Municipal de Niterói fica na Rua Santo Antônio 53, no Centro.

Serviço:

Niterói Cervejeiro – Edição especial St. Patrick’s Day

Datas: sexta (27), sábado (28) e domingo (29)

Local: Mercado Municipal de Niterói

Endereço: Rua Santo Antônio 53, Centro

Horário: sexta-feira (27), das 18h à meia-noite; sábado (28), do meio-dia à meia-noite; domingo (29), do meio-dia às 22h