Niterói: De todos os tipos de câncer, o de mama é o mais diagnosticado em todo o mundo: já chega à casa dos 2 milhões e 300 mil novos casos anuais - Divulgação

Niterói: De todos os tipos de câncer, o de mama é o mais diagnosticado em todo o mundo: já chega à casa dos 2 milhões e 300 mil novos casos anuais Divulgação

Publicado 28/03/2026 06:56

Niterói - Criado para lembrar o Dia Mundial de Combate ao Câncer, 8 de abril, o Dia C - realizado pela Oncomed em parceria com a PróOnco Mulher - chega à sua sexta edição no próximo dia 11/04 das 8h às 15h, oferecendo consultas gratuitas com especialistas em ginecologia, mastologia, urologia e genética. Voltada para pessoas sem plano de saúde, a ação está entre os diversos projetos desenvolvidos pelas duas clínicas oncológicas ao longo do ano para orientar, alertar e conscientizar a população sobre a prevenção à doença que, no triênio 2026-2028, pode se transformar na primeira causa de morte em todo o mundo. Os interessados em participar devem fazer o agendamento para a especialidade desejada enviando mensagem pelo WhatsApp (21) 97189-1142.

Além das consultas, haverá roda de conversa após a palestra "Seja um lugar bom para você mesma: o poder do autocuidado com alegria", que acontece das 11h às 12h, ministrada por Henriette Porciúncula, mestre em educação e palestrante com atuação em ações de teatro corporativo. Todas as atividades serão na unidade da Oncomed da Rua Araribóia, 6, em São Francisco. Na edição do ano passado, o Dia C proporcionou quase 100 atendimentos gratuitos, número que ultrapassa a 400, se somado às cinco ações já realizadas do projeto. A estimativa para 2026 é chegar a 100 consultas, como adianta o cirurgião oncológico Rodrigo Souto, diretor geral da PróOnco e diretor científico do Instituto Oncomed.

“Com o Dia C, reforçamos a importância das consultas médicas e exames preventivos, uma das formas de controlarmos o crescimento da doença. E o nosso objetivo é a cada ano aumentar o número de atendimentos, todos direcionados a pessoas sem planos de saúde. Afinal, nossa missão vai além do atender, consultar e acompanhar. É preciso cuidar, e sem dúvida as ações de informação e conscientização são parte essencial deste processo que cabe não apenas aos órgãos públicos, mas a sociedade como um todo”, destaca Rodrigo Souto.



Outras ações - O Dia C é uma das ações realizadas pelas duas clínicas referência em oncologia no Grande Rio e que vêm ampliando os projetos de atendimentos gratuitos voltados à conscientização e prevenção a esta doença que avança. A Caminhada da Mulher, o Dia da Beleza, o Nosso Dia Pink e o Outubro Rosa estão entre as atividades que integram o calendário anual da Oncomed e da PróOnco.



Estudo do Inca prevê 800 mil novos casos de câncer no Brasil de 2026 a 2028



O objetivo da OMS ao criar o Dia Mundial de Combate ao Câncer foi o de incentivar instituições de todo o mundo a se reunirem em campanhas voltadas à prevenção dos diversos tipos da doença, com ações de conscientização e orientação aos pacientes e familiares que enfrentam o câncer. Segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca), entre 2026 e 2028, o Brasil deve registrar por ano quase 800 mil novos casos da doença. A estimativa tem por base recente levantamento que mostra que os carcinomas já se consolidaram como um dos maiores desafios de saúde pública do país. A previsão é a de que, em um futuro próximo, a doença passe a ser a principal causa de morte em todo o território nacional, superando as geradas por problemas cardíacos, consideradas as mais comuns entre os óbitos.

De todos os tipos de câncer, o de mama é o mais diagnosticado em todo o mundo: já chega à casa dos 2 milhões e 300 mil novos casos anuais em mulheres (dados de 2024), sendo a principal causa de óbitos por câncer feminino: de 670 a 715 mil mortes/ano. No Brasil, a estimativa é a de 80 mil novos casos deste tumor por ano para o triênio 2026-2028, o que representa, pelo menos, 12% de todos os diagnósticos de câncer previstos para o período no país.

O estudo do Inca dá conta que o tumor maligno mais comum no país é o de pele não melanoma (31,3% do total de casos), seguido pelos de mama feminina (10,5%), próstata (10,2%), cólon e reto (6,5%), pulmão (4,6%) e estômago (3,1%). Nas mulheres, o câncer de mama é o mais incidente (depois do de pele), com 74 mil casos novos previstos por ano até 2025. Nos homens, o câncer predominante é o de próstata, com 72 mil novos casos estimados a cada ano do próximo triênio, atrás apenas do câncer de pele não melanoma.



