Niterói: Juliana Martins estará no Festival Mulher - Gustavo Bresciani

Niterói: Juliana Martins estará no Festival MulherGustavo Bresciani

Publicado 28/03/2026 07:14

Niterói - Para fechar os eventos em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, a Prefeitura de Niterói, por meio das secretarias municipais da Mulher e das Culturas e do Escritório de Políticas Transversais de Direitos e Cuidados, promove o Festival Mulher, neste sábado (28) e domingo (29), a partir das 14h. O Teatro Popular Oscar Niemeyer, no Centro, vai receber uma série de atrações com foco no universo feminino. A entrada é um quilo de alimento não perecível.

No sábado (28), às 14h30, representantes da Secretaria Municipal da Mulher e do Escritório de Políticas Transversais de Direitos e Cuidados fazem a abertura oficial do evento. Em seguida, Fernanda Neves, gestora do Escritório de Políticas Transversais de Direitos e Cuidados, vai mediar duas rodas de conversa: “Etarismo, gênero e envelhecimento”, às 15h, com a jornalista Kika Gama Lobo e a antropóloga Mirian Goldenberg, e “Vozes que inspiram: mulheres na mídia e protagonismo”, às 16h, com as atrizes Cinnara Leal, Dadá Coelho e Juliana Martins.

O primeiro bate-papo desconstrói tabus e abre o jogo sobre o cruzamento entre etarismo e sexismo, mostrando como o duplo preconceito afeta mulheres maduras no mercado de trabalho, na mídia, nas relações afetivas e na sociedade. Já o segundo debate é centrado na maneira que as mulheres que ocupam espaços de poder na mídia, compartilhando estratégias para romper barreiras de gênero na indústria cultural e transformando estereótipos em narrativas potentes.

Fechando a noite, às 19h30, a atriz Ana Carolina Sauwen apresenta a palestra-show “Muito além do parabéns”. O texto promove uma reflexão bem-humorada sobre a vivência das mulheres no mercado de trabalho, contribuindo para uma cultura mais consciente, respeitosa e inclusiva.

No domingo (29), às 15h, a escritora Eliana Alves Cruz, vencedora do Prêmio Jabuti e autora de "Água de barrela" e "O crime do Cais do Valongo", entre outros, participa da roda de conversa “Escrita, memória e Brasil”, com mediação da secretária da Mulher de Niterói, Thaiana Ivia. Em debate, a forma como a escrita constrói e preserva a memória coletiva brasileira, com foco nas vozes femininas silenciadas pela história oficial.

Na sequência, às 18h, será feita a entrega do Prêmio Etienne Romeu, oferecido a mulheres que se destacaram na luta pela igualdade de gênero e pelos direitos das mulheres na cidade. A homenagem é inspirada na trajetória de Inês Etienne Romeu, a última mulher presa política durante a ditadura militar e que viveu seus últimos anos em Niterói.

Encerrando o evento, às 19h30, a pernambucana Natascha Falcão, uma das finalistas da edição 2025 do reality “The Voice Brasil”, celebra a música nordestina e faz homenagem a Preta Gil, morta no ano passado.

Paralelamente, no foyer do teatro, foi montado o Espaço Bem-Estar, com massagem, relaxamento e auriculoterapia, que funciona em ambos os dias, a partir das 15h. No domingo, complementam a programação o sarau “Costurando afetos”, às 17h30, com o coletivo Mulheres na Arte Plural, e baile charme, às 20h30, encerrando a noite.

O Festival Mulher ainda promove workshops, que oferecem entre 25 e 30 vagas cada um. No sábado, às 15h, a médica Juliana Fernandes apresenta “Coerência cardíaca: três minutos para sua autorregulação emocional”; a partir das 16h, é a vez de “Experiências gastronômicas”, com o chef Vicente Maia; e, às 17h30, tem “Confecção de arranjos e buquês” com Dona Frô, formada pela Escola Brasileira de Arte Floral. No domingo, às 15h, será realizada a Oficina de Ladrilho, seguida de “Moda afro autoral personalizada”, com a estilista Liana D’Áfrika, às 16h, e Oficina de Automaquiagem, às 17h.

O Teatro Municipal Oscar Niemeyer fica no Caminho Niemeyer, na Rua Jornalista Rogério Coelho Neto s/nº, Centro, Niterói.