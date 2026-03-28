Rodrigo Neves e Lula: união de forças municipais e federais na Caravana Federativa, que passou pelo Caminho Niemeyer - Ricardo Stuckert

Rodrigo Neves e Lula: união de forças municipais e federais na Caravana Federativa, que passou pelo Caminho NiemeyerRicardo Stuckert

Publicado 28/03/2026 07:11

Niterói - Após dois dias de atividades, Niterói encerrou, nesta sexta-feira (27), a 18ª Caravana Federativa. O evento reuniu mais de 4 mil participantes, com representantes de 88 municípios, além da presença de mais de 70 prefeitos e vice-prefeitos e mais de mil gestores públicos. A abertura aconteceu nesta quinta-feira (26), com a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e do prefeito Rodrigo Neves.

“Hoje me orgulho em dizer que Niterói se transformou na melhor cidade em qualidade de vida do estado e a sétima cidade em qualidade de vida do Brasil. O que nós estamos observando, em governos autoritários na América Latina, é uma forte perseguição, em alguns países, às autoridades locais. O senhor [presidente], como governante democrata, não só não persegue, como oferece a mão e faz parceria com os prefeitos, independentemente de partidos políticos”, afirmou Rodrigo Neves.

A iniciativa tem como objetivo facilitar o acesso dos municípios e dos governos estaduais a programas e projetos do Governo Federal. Durante os dois dias, foram realizados mais de 4 mil atendimentos nos estandes, fortalecendo o diálogo direto entre as gestões municipais e a União.

Políticas para mulheres - A secretária da Mulher de Niterói, Thaiana Ivia, participou da mesa “Diálogos sobre o pacto pelo enfrentamento ao feminicídio”, ao lado da chefe da assessoria parlamentar e federativa do Ministério das Mulheres, Clara Lis Andrade; da secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação do Rio, Tatiana Roque; da gerente de Recursos Humanos da Petrobras, Tiana Maciel; e da centralizadora da Caixa no Rio de Janeiro, Ana Denise Gerente.

Durante a conversa, foi destacado o avanço de Niterói nas políticas de proteção às mulheres, refletido na marca de 14 meses sem registro de feminicídio. “É uma alegria participar da Caravana Federativa aqui no Rio de Janeiro, especialmente em Niterói. Esse espaço é fundamental para aproximar o Governo Federal dos municípios, permitindo não apenas apresentar políticas públicas, mas também ouvir e aprender com as experiências locais. Foi muito significativo conhecer de perto o trabalho desenvolvido pela Secretaria da Mulher de Niterói, com ações que contribuíram para o município alcançar a marca de 14 meses sem feminicídio. É um privilégio estar aqui e participar desse diálogo”, afirmou a chefe da assessoria parlamentar e federativa do Ministério das Mulheres, Clara Lis Andrade.

A secretária das Mulheres de Niterói, Thaiana Ivia, ressaltou os avanços do município no enfrentamento à violência de gênero e a importância do trabalho integrado. “Hoje apresentamos um pouco do que Niterói vem fazendo no enfrentamento ao feminicídio. Temos alcançado resultados positivos, fruto de uma construção coletiva que vem sendo consolidada ao longo dos anos. O programa Niterói por Elas tem papel fundamental nesse processo, ao integrar as políticas públicas de diferentes secretarias, órgãos e autarquias a partir da perspectiva de gênero. Essa atuação articulada fortalece as ações e amplia a efetividade no enfrentamento à violência”, concluiu Thaiana Ivia.