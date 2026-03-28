Niterói: promoção de ações voltadas à saúde da mulher é essencial para ampliar o acesso ao cuidado e incentivar a prevenção - Luciana Carneiro

Niterói: promoção de ações voltadas à saúde da mulher é essencial para ampliar o acesso ao cuidado e incentivar a prevençãoLuciana Carneiro

Publicado 28/03/2026 07:08

Niterói - A Secretaria Municipal de Saúde de Niterói promove, neste sábado (28), o Dia Delas, iniciativa voltada à promoção e prevenção da saúde feminina. Todas as Policlínicas, Unidades Básicas de Saúde e Módulos Médico de Família estarão abertos das 08h às 17h, oferecendo atendimento humanizado e diversos serviços, como coleta de exame preventivo (Papanicolau), exame clínico das mamas, solicitação de mamografia, vacinação e testes rápidos para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), incluindo sífilis, HIV e hepatites B e C.

Para a secretária municipal de Saúde, Ilza Fellows, a iniciativa reforça a importância de políticas públicas voltadas ao cuidado integral da mulher. “O Dia Delas é um momento estratégico para ampliar o acesso aos serviços de saúde e fortalecer a prevenção. Nosso objetivo é garantir que cada mulher tenha acolhimento, informação e acesso aos exames essenciais para cuidar da sua saúde com dignidade e segurança”, destaca a secretária.

A atividade integra as ações do programa Niterói Mulher e marca o mês de março, conhecido como Março Lilás no calendário da saúde, dedicado à conscientização e enfrentamento do câncer do colo do útero.

Segundo a diretora-geral da FeSaúde, Maria Célia Vasconcellos, a promoção de ações voltadas à saúde da mulher é essencial para ampliar o acesso ao cuidado e incentivar a prevenção. “Com o Dia Delas, queremos reforçar a importância de que cada mulher encontre um tempo para cuidar da sua saúde, especialmente na realização dos exames preventivos. A ampliação do horário de funcionamento das unidades no sábado é mais uma iniciativa do Março Lilás para facilitar o acesso das mulheres aos serviços de saúde”, reforçou Maria Célia.

A campanha destaca a importância da vacinação contra o HPV e da realização periódica do exame preventivo (Papanicolau). São medidas essenciais para o diagnóstico precoce e a redução da mortalidade pela doença. Além disso, reforça a atenção ao câncer de mama, ampliando o cuidado integral com a saúde da mulher.

O vice-presidente de Atenção Coletiva, Ambulatorial e da Família da FeSaúde, Alan Castro, destaca a importância da ação. “A ação reafirma o compromisso do Sistema Único de Saúde com a ampliação do acesso e a qualificação dos serviços, garantindo às mulheres prevenção, diagnóstico precoce e mais oportunidades de cuidado”, concluiu Alan Castro.