Niterói: circuito conecta esporte, o bem-estar e o lifestyle da praia - Divulgação

Niterói: circuito conecta esporte, o bem-estar e o lifestyle da praiaDivulgação

Publicado 28/03/2026 07:05

Niterói - A Praia de Icaraí, no trecho entre as ruas Álvares de Azevedo e Pereira da Silva, vai ser palco de um verdadeiro espetáculo do vôlei de praia. Mais de 400 atletas, entre profissionais e amadores, confirmaram participação na 8ª edição do Circuito BlueMan Niterói de Vôlei de Praia, que acontece sábado (28) e domingo (29), a partir das 8h, numa das maiores competições da modalidade no estado do Rio de Janeiro. A entrada para o público é gratuita.

Além dos jogos, a torcida terá outras atividades ao longo dos dois dias como área de expositores, praça de alimentação, slackline, atividades interativas, tenda acrobática do Pendurados, Orla Recovery e sorteio de brindes da BlueMan.

Já a estrutura para os atletas inclui 10 quadras de competição e uma quadra central para os jogos de destaque, que terão locução ao vivo.

O secretário municipal de Esporte e Lazer de Niterói, Luiz Carlos Gallo, destaca a importância do evento. “É muito importante ver a orla de Niterói ocupada por eventos como esse, que incentivam a prática e aproximam a população do esporte. O Circuito BlueMan já faz parte do nosso calendário e reforça o papel da cidade como referência nos esportes de praia”, afirmou o secretário.

Consolidado no calendário esportivo da cidade, o Circuito BlueMan se firma como um evento que vai além da competição, promovendo uma verdadeira ocupação da orla com atividades esportivas e opções de lazer para toda a população.

“Como atleta da seleção, tive a oportunidade de viajar o mundo e acompanhar diferentes realidades do esporte. Hoje, ao ver o trabalho desenvolvido em Niterói pela Secretaria de Esporte e Lazer tenho a convicção de que novos talentos vão surgir. A cidade oferece apoio, estrutura e uma quantidade de eventos que fazem toda a diferença na formação de atletas,” confirma Márcio Gaudie, atleta e um dos organizadores do evento.

“Chegar ao número de mais de 400 atletas inscritos nesta edição mostra a força do Circuito e o quanto ele vem crescendo. Nosso compromisso é seguir evoluindo a cada ano, oferecendo estrutura, organização e uma experiência marcante para todos que participam”, diz Raphael Emilião, também atleta e produtor do evento.

A competição será dividida nas categorias masculina e feminina, por idade e nível técnico: Sub-17, Adulto e Master (30+, 35+, 40+, 45+, 50+, 55+, 59+ e 63+). As disputas acontecerão em duplas e quartetos e serão premiados os três primeiros colocados de cada categoria.

Para o CEO da BlueMan, Michel Tauil, o Circuito é mais do que uma competição. “Ele conecta esporte, o bem-estar e o lifestyle da praia. Niterói reúne todas essas características em um cenário único o que valoriza ainda mais a proposta do evento”, disse Michel Tauil.

O Circuito BlueMan Niterói de Vôlei de Praia integra o calendário oficial de Niterói e reforça o compromisso da cidade com o incentivo ao esporte, à inclusão e à ocupação qualificada dos espaços públicos. O evento tem patrocínio da BlueMan, MedSênior e RAW; apoio da Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer; da Águas de Niterói; Pão e Etc; Flow Água de Coco e Trilhas da Amazônia, além da parceria com o Instituto FASPAR.

SERVIÇO:

Evento: 8ª edição do Circuito BlueMan Niterói de Vôlei de Praia

Data: 28 e 29 de março

Horário: a partir das 8h

Local: Praia de Icaraí (entre as ruas Álvares de Azevedo e General Pereira da Silva)

