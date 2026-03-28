Niterói: Espaço Cultural Cauby Peixoto, no Fonseca, chega na reta final da exposição sobre o cantor - Claudio Fernandes

Niterói: Espaço Cultural Cauby Peixoto, no Fonseca, chega na reta final da exposição sobre o cantorClaudio Fernandes

Publicado 28/03/2026 18:55

Niterói - Um dos maiores intérpretes da música brasileira está se despedindo de Niterói. O público tem até o dia 5 de abril para conferir a exposição “Cauby Peixoto: Para ser outra vez”, em cartaz no Centro Cultural Cauby Peixoto, no Fonseca. Os visitantes encontram fotografias, registros raros e peças do acervo pessoal do artista, como roupas e acessórios, entre outros itens. Desde a abertura, em novembro do ano passado, cerca de três mil pessoas passaram pela mostra, cuja entrada é gratuita.



“Cauby Peixoto: Para ser outra vez” traz múltiplos olhares sobre o artista, destacando sua trajetória, seu estilo e as performances, além de leituras contemporâneas sobre gênero, imagem e expressividade. O público pode ver sapatos, roupas, chapéus, anéis, broches, relógios, gravatas e outros adereços que o artista usava. Um dos destaques é um lenço todo bordado com nomes de músicas do repertório de Cauby, dado por duas fãs, que assinaram o presente com todo carinho.



Fotografias, documentos e registros audiovisuais ajudam a reconstruir momentos importantes da carreira do cantor, ao mesmo tempo em que revelam aspectos menos conhecidos de sua vida artística e de sua relação com o público. Composta por cinco núcleos e uma cronologia, a mostra está longe de ser uma retrospectiva: ela se apresenta como um gesto cultural, político e afetivo, um convite à escuta do Cauby de ontem e de hoje.



“Esta exposição reúne um conjunto muito especial de materiais sobre Cauby Peixoto, incluindo fotografias e registros raros que ajudam a revelar diferentes momentos da trajetória do artista. São documentos que mostram não apenas o cantor consagrado pelo público, mas também os bastidores de uma carreira marcada por talento, estilo e presença cênica. É uma oportunidade de revisitar a história de um artista nascido em Niterói que se tornou uma das maiores vozes da música brasileira”, afirma Julia Pacheco, secretária municipal das Culturas.



Natural de Niterói, Cauby Peixoto nasceu em 1931 no bairro de Santa Rosa, onde passou a infância. Ainda criança, mudou-se com a família para o Fonseca, bairro com o qual manteve forte vínculo ao longo da vida. Caçula de seis irmãos, teve em casa o primeiro contato com a música: os irmãos cantavam, a mãe tocava bandolim, o pai, violão, e o tio, piano.



No fim da década de 1940 começou a participar de programas de calouros no rádio. Em 1950 tornou-se ídolo nacional ao gravar “Conceição”, um dos maiores sucessos de sua carreira. Ao longo de 65 anos dedicados à música, gravou 59 discos e influenciou gerações de cantores, sendo frequentemente chamado de O Professor da Música Popular Brasileira. Cauby Peixoto morreu em 2016, aos 85 anos.



Sobre o Centro Cultural Cauby Peixoto - Primeiro equipamento público de cultura da Zona Norte de Niterói, o Centro Cultural Cauby Peixoto é gerido pela Secretaria Municipal das Culturas. O espaço está localizado em um belíssimo casarão da Alameda São Boaventura, no Fonseca, que passou anos abandonado, foi restaurado pela Prefeitura de Niterói e ampliado. O complexo tem um teatro para 240 pessoas, salas de ensaio, ambientes multiuso e espaços dedicados à memória de Cauby Peixoto e do Fonseca, bairro onde o cantor morou e que tem grande relevância histórica para a cidade. O investimento da Prefeitura no restauro e na adaptação da construção histórica foi de R$ 16,8 milhões.

Serviço:



Exposição: “Cauby Peixoto: Para ser outra vez”

Local: Centro Cultural Cauby Peixoto

Endereço: Alameda São Boaventura 263, Fonseca, Niterói

Horário: de terça-feira a domingo, das 10h às 18h

Entrada gratuita







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