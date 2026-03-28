Niterói: foram montadas quatro tendas temáticas voltadas à saúde, abordando hipertensão, tabagismo, câncer de pele e alimentação saudávelDivulgação
Companhia de Limpeza de Niterói e Unilasalle realizam evento sobre saúde na sede da empresa
Evento foi realizado para conscientizar sobre a prevenção de doenças crônicas não transmissíveis
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Evento foi realizado para conscientizar sobre a prevenção de doenças crônicas não transmissíveis
Exposição Cauby Peixoto: Para ser outra vez entra na reta final
Mostra fica em cartaz até 5 de abril no Centro Cultural Cauby Peixoto, no Fonseca
Prefeito Rodrigo Neves participa de homenagem a Tânia Rodrigues no MAC
Médica morreu em fevereiro e foi uma das maiores militantes pelos direitos das pessoas com deficiência
Festival Mulher será realizado neste fim de semana em Niterói
Programação no Teatro Popular Oscar Niemeyer reúne atrações como Mirian Goldenberg, Dadá Coelho e Natascha Falcão
Niterói encerra Caravana Federativa com mais de 4 mil participantes
Evento teve participação do presidente Lula e do prefeito Rodrigo Neves, além de representantes de 88 cidades
Dia Delas em Niterói reforça cuidado integral com a saúde da mulher
Unidades municipais estarão abertas neste sábado para realização de exames preventivos, mamografia e testes rápidos para doenças sexualmente transmissíveis
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