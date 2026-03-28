Niterói: foram montadas quatro tendas temáticas voltadas à saúde, abordando hipertensão, tabagismo, câncer de pele e alimentação saudável - Divulgação

Niterói: foram montadas quatro tendas temáticas voltadas à saúde, abordando hipertensão, tabagismo, câncer de pele e alimentação saudávelDivulgação

Publicado 28/03/2026 18:59

Niterói - A parceria entre a Escola Clin e o Centro Universitário Unilasalle já começa a apresentar resultados concretos para a Companhia de Limpeza de Niterói. Foi realizada a primeira ação fruto dessa cooperação: a “Feira Interativa – Desvendando os Caminhos para Cuidar da Saúde”. O evento aconteceu na sede da Clin, com o objetivo de conscientizar os colaboradores sobre a prevenção de doenças crônicas não transmissíveis.

Responsável pela feira, o enfermeiro e professor George Alves destacou o caráter educativo da iniciativa.

“A ideia é sensibilizar os funcionários para a prevenção de doenças, mostrando que hábitos como alimentação equilibrada, prática de atividades físicas, abandono do tabagismo e uso de protetor solar são fundamentais para a saúde”, explicou George.

No pátio da Clin, foram montadas quatro tendas temáticas voltadas à saúde: hipertensão, tabagismo, câncer de pele e alimentação saudável. Trinta e quatro estudantes dos cursos de enfermagem e fisioterapia do Unilasalle participaram da ação, orientando os funcionários e compartilhando informações práticas sobre prevenção e qualidade de vida.

O presidente da Clin, Acílio Borges, também destacou a importância da Escola Clin para a valorização dos trabalhadores.

“Estamos à frente de uma empresa que ocupa o primeiro lugar no ranking de limpeza urbana há dez anos, e isso se deve, principalmente, ao trabalho dos nossos colaboradores, em especial os garis, que representam a Clin diariamente nas ruas de Niterói”, explicou Acílio Boreges.

Lançada em 2023, a Escola Clin tem como objetivo ampliar a qualificação dos funcionários por meio da educação corporativa.