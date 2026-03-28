Niterói: iniciativa reforça o papel do PESC como um importante equipamento público de promoção do esporte, da cidadania e da inclusão - Divulgação

Niterói: iniciativa reforça o papel do PESC como um importante equipamento público de promoção do esporte, da cidadania e da inclusãoDivulgação

Publicado 28/03/2026 19:02

Niterói - A Prefeitura de Niterói celebra uma importante conquista para o esporte e a educação no município. Cinco alunos do Parque Esportivo e Social do Caramujo (PESC), localizado na Zona Norte da cidade, foram contemplados com bolsas de estudo integrais na Universidade Salgado de Oliveira (Universo), garantindo acesso ao ensino superior e ampliando perspectivas de futuro.

A conquista é resultado de uma articulação institucional que envolveu a Secretaria de Direitos Humanos, por meio da Subsecretaria de Igualdade Racial (Supir), reforçando o compromisso da Prefeitura de Niterói com a promoção de oportunidades e a inclusão social por meio do esporte e da educação. O subsecretário de Igualdade Racial, Oto Bahia, destacou a importância da iniciativa e o impacto transformador do esporte na vida dos jovens.

“Ver esses alunos conquistando uma oportunidade como essa reforça a importância de investir no esporte como ferramenta de inclusão e transformação social. O acesso ao ensino superior amplia horizontes e mostra que é possível construir novos caminhos a partir de políticas públicas comprometidas com a cidadania”, reforçou Oto Bahia.

Os estudantes vão participar das aulas no formato semipresencial, ao longo de quatro anos, em uma iniciativa que representa um investimento voltado à formação educacional e ao desenvolvimento social dos jovens atendidos pelo projeto. Os alunos participaram de todas as etapas do processo seletivo da universidade, incluindo prova de bolsa e análise documental.

No dia 23 de março, os contemplados participaram de uma reunião oficial com a direção da instituição de ensino, marcando o início de uma nova etapa em suas trajetórias acadêmicas e profissionais. Foram contemplados com bolsas integrais: Matheus Lima da Silva (Levantamento de Peso Olímpico); Ana Carolina Silva de Lima (Atletismo); Nicolly Cristina de Oliveira Rodrigues (Wrestling); Daniel Caetano Garcia (Levantamento de Peso Olímpico) e Lidiane Carvalho (Wrestling). Os cinco farão o curso de Educação Física.

Para a aluna Lidiane Carvalho, a conquista representa a realização de um sonho e o início de novos desafios.

“Essa oportunidade vai fazer toda a diferença no meu futuro. É motivo de muito orgulho para mim, para minha família e para todos que acreditaram no meu potencial. Vou seguir me dedicando para alcançar meus objetivos dentro e fora do esporte.”

A iniciativa reforça o papel do PESC como um importante equipamento público de promoção do esporte, da cidadania e da inclusão, contribuindo para a formação integral de crianças e jovens e para a construção de um futuro com mais oportunidades em Niterói.