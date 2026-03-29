Niterói: encerramento do festival, neste domingo, às 19h30, fica por conta da cantora pernambucana Natascha Falcão, finalista do programa global The Voice Brasil - Evelen Gouvêa

Niterói: encerramento do festival, neste domingo, às 19h30, fica por conta da cantora pernambucana Natascha Falcão, finalista do programa global The Voice BrasilEvelen Gouvêa

Publicado 29/03/2026 08:14

Niterói - O primeiro dia do Festival Mulher, neste sábado (28), foi marcado por conversas potentes sobre envelhecimento e protagonismo feminino. O evento encerra as homenagens ao Dia Internacional da Mulher e é promovido pela Prefeitura de Niterói, por meio das secretarias municipais da Mulher e das Culturas, além do Escritório de Políticas Transversais de Direitos e Cuidados. A programação segue até este domingo (29), no Teatro Popular Oscar Niemeyer, no Centro. A entrada é um quilo de alimento não perecível.

“Estamos no quinto Festival da Mulher, um momento muito especial em que oferecemos não só atividades lúdicas, de cuidado e bem-estar, mas também trabalhamos a arte como vetor de mobilização. Ao longo da programação, promovemos debates, palestras e rodas de conversa sobre temas fundamentais na vida das mulheres, como o etarismo e o envelhecimento saudável, o papel das mulheres na sociedade e a influência da mídia. É um trabalho feito com muito cuidado para celebrar este mês, que é também um tempo de memória, de tantas mulheres que vieram antes de nós, e de reafirmação. Estamos aqui, queremos nossos direitos plenos e seguiremos juntas trabalhando por isso”, analisou a primeira-dama e gestora do Escritório de Políticas Transversais de Direitos e Cuidados, Fernanda Neves.

A secretária da Mulher de Niterói, Thaiana Ivia, destacou que a programação foi pensada para contemplar a diversidade das mulheres. “A programação foi pensada para todas as mulheres, em sua diversidade. Também fazemos memória e homenageamos mulheres de Niterói, aquelas que já nos deixaram e as que seguem construindo a nossa cidade. Queremos que todas possam aproveitar o festival, porque este é um momento de celebrar a nossa existência, mesmo diante de tantas atrocidades que ainda vemos. Niterói segue na contramão desse cenário, reafirmando o compromisso com os direitos das mulheres”, afirmou Thaiana Ivia.

A mesa Etarismo, gênero e envelhecimento abriu o evento, com a jornalista Kika Gama Lobo e a escritora e antropóloga Mirian Goldenberg. A mediação foi da primeira-dama e gestora do Escritório de Políticas Transversais de Direitos e Cuidados, Fernanda Neves; e da secretária da Mulher de Niterói, Thaiana Ivia.

“Acho super ousado por parte da Prefeitura de Niterói abordar o tema do etarismo. Apesar da gente vir falando cada vez mais sobre os velhos, é difícil você ter uma instituição pública que dê voz a esse novo etarismo, a esses novos velhos, uma nova forma de envelhecer. Então acho que tem audácia, tem protagonismo e acho que é super útil porque vamos viver cada vez mais e temos que viver melhor”, destacou a jornalista Kika Gama Lobo.

A escritora e antropóloga Mirian Goldenberg elogiou a iniciativa do evento e relembrou sua ligação afetiva com Niterói. Ela contou que chegou ao Rio em 1978 e que Niterói era o primeiro lugar onde gostaria de ter morado. Embora não tenha se estabelecido no município, destacou que estar na cidade tem um significado especial, já que sua tese de doutorado foi dedicada a Leila Diniz, nascida na cidade.

“Estou feliz de estar aqui em Niterói hoje, comemorando o mês da mulher, com mulheres incríveis, encantada com o trabalho que a Prefeitura de Niterói está fazendo, especialmente a Secretaria da Mulher. Espero que vocês contem mil por cento comigo, porque vocês estão fazendo um trabalho libertador para as mulheres, não só de Niterói, mas de todo o Brasil”, disse Mirian Goldenberg.

Vozes femininas em destaque – Na sequência, o público acompanhou a roda de conversa Vozes que inspiram: mulheres na mídia e protagonismo, com a comediante Dadá Coelho e as atrizes Cinnara Leal e Juliana Martins, sob mediação da primeira-dama e gestora do Escritório de Políticas Transversais de Direitos e Cuidados, Fernanda Neves. A programação também contou com um Espaço Bem-Estar, com atividades de massagem, relaxamento e auriculoterapia; os workshops Coerência cardíaca: três minutos para sua autorregulação emocional, com a médica Juliana Fernandes, e Experiências gastronômicas, com o chef Vicente Maia. Houve ainda a palestra-show Muito além do parabéns, com a atriz Ana Carolina Sauwen.

Programação - No domingo, o evento começa às 15h com o Espaço Bem-Estar, com a participação da escritora Eliana Alves Cruz na roda de conversa “Escrita, memória e Brasil”, mediada pela secretária da Mulher de Niterói, Thaiana Ivia. Vencedora do Prêmio Jabuti e autora de obras como Água de Barrela e O crime do Cais do Valongo, a escritora propõe um debate sobre como a escrita constrói e preserva a memória coletiva brasileira, com foco nas vozes femininas historicamente silenciadas. Às 18h, será realizada a entrega do Prêmio Etienne Romeu, concedido a mulheres que se destacam na luta pela igualdade de gênero e pelos direitos das mulheres em Niterói. A homenagem é inspirada na trajetória de Inês Etienne Romeu, última mulher presa política durante a ditadura militar, que viveu seus últimos anos na cidade. O encerramento do festival, às 19h30, fica por conta da cantora pernambucana Natascha Falcão, finalista do The Voice Brasil, que apresenta um repertório dedicado à música nordestina e presta homenagem a Preta Gil.

A programação inclui ainda o sarau Costurando afetos, às 17h30, com o coletivo Mulheres na Arte Plural, e o baile charme, às 20h30, encerrando a noite. Ao longo da tarde, também serão realizadas atividades formativas: Oficina de Ladrilho (15h), “Moda afro autoral personalizada”, com a estilista Liana D’Áfrika (16h), e Oficina de Automaquiagem (17h).