Niterói: obras do Terminal Caramujo seguem a todo vapor - Leonardo Simplício

Niterói: obras do Terminal Caramujo seguem a todo vaporLeonardo Simplício

Publicado 30/03/2026 12:47

Niterói – A Prefeitura segue avançando na construção do novo Terminal Rodoviário do Caramujo, na Zona Norte da cidade. As equipes da da Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói (ION) já concluíram os trabalhos de alvenaria do prédio administrativo e a construção da laje do prédio principal. As instalações hidráulicas também foram finalizadas, assim como as tubulações e saídas de redes pluviais para a rua. Atualmente, as baias que vão receber os ônibus estão em fase de concretagem, e as estruturas metálicas e os telhados estão previstos para serem executados no próximo mês.

O novo terminal rodoviário ocupará uma área de aproximadamente 20 mil metros quadrados e contará com 24 baias para ônibus, além de outras 20 vagas extras. O espaço também terá estacionamento para veículos de passeio e motos, lojas, praça de alimentação, quiosques, sanitários, fraldários, bebedouros, balcões de informação, escadas rolantes e elevadores.

A sede administrativa será equipada com recepção, área para geradores, central de resíduos, guarda-volumes, setor de achados e perdidos, vestiários, copa para funcionários, depósito de materiais de limpeza, sala do Centro de Controle Operacional, espaços para manutenção e segurança, brigada de incêndio, almoxarifado, além de ambiente destinado ao descanso dos motoristas e áreas para serviços de atendimento da Prefeitura de Niterói.

Com investimento de R$ 34 milhões, a obra tem conclusão prevista para 2027 e integra o conjunto de ações da Prefeitura de Niterói para melhorar a mobilidade urbana e a infraestrutura da cidade.