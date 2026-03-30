Niterói: equipes também atuaram no combate ao uso irregular de equipamentos sonoros - Divulgação

Niterói: equipes também atuaram no combate ao uso irregular de equipamentos sonorosDivulgação

Publicado 30/03/2026 12:23

Niterói - Durante os meses de maior movimento nas praias, a Prefeitura intensificou a fiscalização e o ordenamento urbano na orla com a Operação Verão 2025/2026. Realizada entre novembro e março, a ação ocorreu principalmente aos sábados, domingos e feriados, quando o fluxo de moradores e turistas aumenta nas praias da cidade. De acordo com o balanço da Secretaria de Ordem Pública (Seop), os resultados foram positivos.

“O ordenamento das praias é fundamental para garantir que moradores e visitantes possam aproveitar a orla com tranquilidade e respeito às regras de convivência. A Operação Verão reforça a presença do poder público nos períodos de maior movimento para preservar o espaço público. Fizemos um trabalho de conscientização com donos de quiosques e restaurantes e, quando foi necessário, autuamos ou notificamos. De maneira geral, foi muito tranquilo”, afirmou o secretário municipal de Ordem Pública, Gilson Chagas.

O balanço da operação mostra que as ações resultaram na remoção de centenas de equipamentos irregulares na faixa de areia, utilizados sem autorização ou em desacordo com as normas municipais. Entre os itens recolhidos estão cerca de 240 cadeiras de praia, mais de 80 mesas e aproximadamente 40 guarda-sóis, além de caixas de som, churrasqueiras e outros materiais utilizados de forma irregular.

Entre novembro de 2025 e março de 2026, a NitTrans intensificou a fiscalização e as ações educativas, resultando em mais de 4.200 veículos autuados e quase 350 removidos por irregularidades. O presidente da NitTrans, Nelson Godá, reforçou que o trabalho é constante.

“Nosso trabalho durante a Operação Verão reforça o compromisso com a organização e a segurança no trânsito, especialmente em áreas de grande fluxo, como as praias. Além da fiscalização, investimos fortemente na educação para o trânsito, orientando motoristas e pedestres para garantir mais fluidez e prevenir acidentes. O trabalho não para e contamos com a colaboração da população para respeitar as regras de estacionamento e contribuir para uma cidade mais segura e organizada”, afirmou Nelson Godá.

Outro destaque da operação foi o trabalho preventivo voltado à segurança das famílias. Durante a Operação Verão, 5.451 crianças foram identificadas nas praias da cidade. A medida foi adotada para facilitar a localização em casos de desencontro com responsáveis em locais de grande circulação.

As ações ocorreram nas 12 praias de Niterói, incluindo Icaraí, São Francisco e Charitas, na Zona Sul, e os balneários da Região Oceânica como Piratininga, Camboinhas e Itaipu. As equipes também atuaram no combate ao uso irregular de equipamentos sonoros, na fiscalização da ocupação da faixa de areia e no controle do comércio ambulante sem autorização. O objetivo foi garantir a organização e a acessibilidade das praias. A operação também contou com apoio da Divisão de Aeronaves Não Tripuladas (DANT) da Secretaria de Ordem Pública, responsável pelo monitoramento aéreo com uso de drones. Estes equipamentos ampliaram o monitoramento e auxiliaram os agentes a chegar mais rápido em ocorrências.

A Operação Verão foi coordenada pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) e pelo Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), e teve a atuação de diversos órgãos municipais como Guarda Municipal, Companhia de Limpeza Urbana (Clin), Secretaria de Saúde, Defesa Civil e NitTrans.