Niterói: "Prêmio Inês Etienne Romeu não é só um protocolo. São dez mulheres brilhantes e um verdadeiro exercício de memória", analisou a secretária municipal da Mulher, Thaiana Ivia - Luciana Carneiro

Niterói: "Prêmio Inês Etienne Romeu não é só um protocolo. São dez mulheres brilhantes e um verdadeiro exercício de memória", analisou a secretária municipal da Mulher, Thaiana IviaLuciana Carneiro

Publicado 30/03/2026 12:30

Niterói - A Prefeitura entregou, neste domingo (29), o Prêmio Inês Etienne Romeu, concedido a mulheres que se destacam na luta pela igualdade de gênero e pelos direitos das mulheres no município.

A cerimônia foi realizada no segundo e último dia do Festival Mulher, no Teatro Popular Oscar Niemeyer. A homenagem é inspirada na trajetória de Inês Etienne Romeu, última mulher presa política durante a ditadura militar, que viveu seus últimos anos em Niterói.

“Estamos encerrando mais uma edição do Festival Mulher, e isso é motivo de muito orgulho. Os avanços que Niterói tem conquistado nas políticas para as mulheres não seriam possíveis sem vontade política. Por isso, é importante reconhecer quem caminha lado a lado: o prefeito, a primeira-dama e uma equipe de gestoras comprometidas com essa pauta. O Prêmio Inês Etienne Romeu não é só um protocolo. São dez mulheres brilhantes e um verdadeiro exercício de memória”, analisou a secretária municipal da Mulher, Thaiana Ivia.

Também participaram da solenidade, a chefe de Gabinete Marcilene Couto, representando o prefeito Rodrigo Neves; a consultora do Escritório de Políticas Transversais de Direitos e Cuidados, Carla Tavares, representando a primeira-dama, coordenadora do Niterói por Elas e gestora do Escritório de Políticas Transversais e Cuidados, Fernanda Neves; a secretária de Direitos Humanos, Claudia Almeida; a delegada da Deam Niterói, Elisa Borboni e a presidente do Instituto Superação da Violência Doméstica, Marilha Boldt.

Ao todo, dez mulheres foram homenageadas: Márcia Oliveira (SaMba Nega); Fabiana de Jesus (presidente da Associação dos Moradores da Comunidade do Bonfim); Shayana Cristina (presidente da Associação de Moradores do Sabão); Raquel Terra (Ninas’ Música); Wilsimar Catarina (Coletivo Plural); Lacyone de Araújo (Projeto Nosso Encontro); Márcia Paiva (Grupo Mulheres do Brasil – Núcleo Niterói); Milla Neves (Artes do Palácio); Marlize Caetano (Comunidade para Elas – desenvolvimento feminino); e Priscila Souto (advogada e coordenadora do projeto Infância Protegida).

“Gostaria muito de agradecer. Esse prêmio é muito importante. Cada uma de nós carrega uma trajetória construída no território, com sua cultura e sua história. Conhecemos os desafios, mas também sabemos da alegria de ser quem somos, uma alegria que vem com peso, mas também com muito amor. Muito obrigada”, agradeceu a homenageada Milla Neves.

Outras atividades - Além do prêmio, a programação do último dia do Festival Mulher contou com diversas atividades. O destaque ficou para a mesa roda de conversa “Escrita, Memória e Brasil”, com participação da escritora Eliana Alves Cruz, vencedora do Prêmio Jabuti e autora de obras como Água de Barrela e O crime do Cais do Valongo, e mediação da secretária da Mulher de Niterói, Thaiana Ivia.

“É um prazer estar aqui nessa iniciativa maravilhosa de Niterói. É lindo ver as políticas públicas funcionando e, finalmente, a gente comemorar índices positivos e trazer literatura para as mulheres. Isso é muito especial para mim. Sou escritora, sou jornalista, e essa possibilidade de ler e escrever, mas, principalmente, de ler outras realidades, outros mundos possíveis, é algo muito potente. É uma iniciativa linda, espero que se repita. Vida longa a este evento”, disse Eliana.

O público também aproveitou o Espaço Bem-Estar; o sarau “Costurando afetos”, com o coletivo Mulheres na Arte Plural; as atividades formativas: Oficina de Ladrilho “Moda afro autoral personalizada”, com a estilista Liana D’Áfrika; e Oficina de Automaquiagem.

A programação também contou com o show da Natascha Falcão, finalista do The Voice Brasil, que apresentou um repertório dedicado à música nordestina e prestou homenagem a Preta Gil. Um baile charme encerrou a noite.