Niterói: Aulão das Mulheres no próximo sábado, de graça, em Camboinhas - Divulgação

Niterói: Aulão das Mulheres no próximo sábado, de graça, em CamboinhasDivulgação

Publicado 30/03/2026 15:30

Niterói - A segunda edição do Aulão das Mulheres promovida pelo Projeto Respeitar e Amar sob a coordenação de Viviane Carvalho - que acolhe, orienta e fortalece mulheres e mães atípicas - já tem data marcada e promete reunir esporte, bem-estar e troca de experiências em uma manhã especial na praia. O encontro será realizado no próximo sábado (4), a partir das 8h, na Arena Camboinhas, em um ambiente preparado com carinho para receber o público.



O evento incentiva a prática de atividades físicas, o autocuidado e a conexão entre as participantes, promovendo momentos de aprendizado, movimento e integração. A programação inclui roda de conversa com troca de experiências e acolhimento. Entre as atrações confirmadas estão: Aula de futevôlei, Aula de defesa pessoal, Treino funcional, Roda de conversa sobre temas ligados ao bem-estar e à valorização das mulheres e um café da manhã especial para as participantes.

A expectativa é reunir mulheres interessadas em cuidar da saúde e compartilhar experiências em um clima leve e motivador, tendo como cenário uma das praias mais conhecidas de Niterói. O Aulão das Mulheres se consolida, em sua segunda edição, como uma iniciativa que une esporte, informação e convivência, fortalecendo a rede de apoio e incentivo à qualidade de vida da Mulher.