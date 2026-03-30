Niterói: evento também mobiliza a cidade com ações paralelas, como atividades esportivas, culturais e iniciativas de engajamento territorial - Evelen Gouvêa

Niterói: evento também mobiliza a cidade com ações paralelas, como atividades esportivas, culturais e iniciativas de engajamento territorialEvelen Gouvêa

Publicado 30/03/2026 16:36

Niterói – A cidade de Niterói será, pela terceira vez, sede da maior feira de economia azul da América Latina, o Tomorrow Blue Economy. O prefeito Rodrigo Neves assinou, nesta segunda-feira (30), o termo de compromisso para a realização da edição de 2026, em cerimônia no Museu de Arte Contemporânea de Niterói. O evento, que tem a chancela da Fira Barcelona, uma das mais importantes instituições da Europa, será realizado na cidade em novembro.

A assinatura do termo ocorre após missão internacional do prefeito à Espanha, onde a cidade foi apresentada como polo de investimentos e inovação, fortalecendo sua inserção em redes globais e ampliando sua visibilidade. Na avaliação do prefeito Rodrigo Neves, a realização do evento está diretamente ligada a uma estratégia de desenvolvimento de longo prazo para a cidade.

“Niterói tem uma vocação absolutamente incontestável para a economia do mar. O Tomorrow Blue Economy é uma oportunidade de integrar empresas, atrair investimentos e transformar esse potencial em desenvolvimento econômico, geração de empregos e inovação. O evento também será um espaço estratégico para dar mais visibilidade à vocação das empresas, da população e das cidades do interior ligadas a esse setor. Estou muito feliz em assinar esse termo, que é resultado de uma estratégia consistente, de longo prazo. Não tenho dúvida de que vamos realizar, em 2026, a melhor edição do evento, consolidando Niterói como referência internacional”, afirmou o prefeito Rodrigo Neves.

Realizado na cidade desde 2024, o Tomorrow Blue Economy se firmou como um dos principais encontros sobre desenvolvimento sustentável dos oceanos no Brasil, reunindo lideranças públicas, iniciativa privada, especialistas e investidores. Com chancela da Fira Barcelona, o evento conecta Niterói a um ecossistema global de inovação, ampliando oportunidades de negócios, parcerias estratégicas e atração de capital internacional. Sócio-diretor da iCities, organizadora do evento no Brasil, Caio Castro destacou a importância da parceria com o município e o papel estratégico da cidade no cenário global.

“Niterói tem uma identidade muito clara para a economia do mar. O Tomorrow Blue Economy aqui não concorre com nenhuma outra cidade: ele coloca Niterói como capital mundial desse tema. Estamos apenas começando, e essa terceira edição será ainda mais estruturada para conectar empresas, setor público e academia, impulsionando a economia local”, disse.

Mais do que um congresso, a edição de 2026 representa um salto de posicionamento. O evento passa a incorporar uma agenda executiva orientada a resultados, com iniciativas como o Blue Action Track, voltado ao lançamento de projetos e formalização de parcerias; o Blue Investment Day, que conecta projetos a investidores; e a consolidação de Niterói como um verdadeiro laboratório vivo da economia azul, com demonstrações de soluções aplicadas a desafios reais.

O secretário Executivo de Niterói, Felipe Peixoto, ressaltou que o evento representa um marco para o posicionamento internacional da cidade.

“Quando Niterói realiza o Tomorrow Blue Economy fora de Barcelona, damos um recado claro ao mundo: a cidade está na vanguarda desse debate. Temos história, indústria, conhecimento e vocação. Nosso desafio agora é consolidar Niterói como capital da economia do mar no Brasil e na América Latina”, afirmou.

Já o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Revitalização do Centro, Fabiano Gonçalves, destacou os impactos concretos do evento para a cidade.

“O sucesso do Tomorrow Blue Economy já trouxe resultados práticos, como o avanço de projetos estratégicos, a exemplo do terminal pesqueiro e da dragagem. Agora, avançamos também na estruturação de dados e indicadores, fundamentais para atrair investimentos e dimensionar o potencial econômico do mar em Niterói”, explicou.

Também participaram da abertura do evento a vice-prefeita Isabel Swan, a gestora do Escritório de Políticas Transversais de Direitos e Cuidados, Fernanda Neves, e o consultor ambiental e climático da Prefeitura, Axel Grael, responsável por trazer o evento para a cidade quando era prefeito, e do Almirante de Esquadra Marcelo Campos, presidente da Fundação de Estudos do Mar (FEMAR).

Evento consolida protagonismo internacional

A edição de 2025 reuniu mais de 3 mil participantes, com mais de 120 palestrantes e representantes de mais de 80 empresas, além da presença de delegações de seis países. O perfil do público, majoritariamente formado por executivos e tomadores de decisão, reforça o caráter estratégico do encontro. Além da programação principal, o evento também mobiliza a cidade com ações paralelas, como atividades esportivas, culturais e iniciativas de engajamento territorial, ampliando o impacto junto à população.