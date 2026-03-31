Niterói: Fernanda Louback representou a Câmara Municipal de Niterói em Brasília - Divulgação

Niterói: Fernanda Louback representou a Câmara Municipal de Niterói em BrasíliaDivulgação

Publicado 31/03/2026 18:40

Niterói - A cidade de Niterói reafirmou seu protagonismo e mostrou estar na vanguarda quando o assunto é a construção de políticas públicas voltadas à inclusão de pessoas com autismo.

Vereadora da cidade, Fernanda Louback esteve presente representando a Câmara Municipal de Niterói na sessão Solene em homenagem ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo, realizada nesta terça, 31 de março, no plenário da Câmara dos Deputados, em Brasília.

O evento reuniu autoridades, especialistas e representantes da sociedade civil para debater políticas públicas voltadas às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).