Niterói: prefeito Rodrigo Neves acompanhou mais uma etapa das obras no cinema e assinou a ordem de início da revitalização da praça - Divulgação

Niterói: prefeito Rodrigo Neves acompanhou mais uma etapa das obras no cinema e assinou a ordem de início da revitalização da praçaDivulgação

Publicado 31/03/2026 18:54

Niterói - Um dos espaços mais simbólicos de Icaraí começa a ganhar novos contornos, unindo memória, cultura e convivência. O conjunto formado pelo antigo Cinema Icaraí e pela Praça Getúlio Vargas está passando por uma requalificação que preserva o patrimônio histórico e transforma a área em um ambiente integrado para moradores e visitantes.

Nesta terça-feira (31), o prefeito Rodrigo Neves acompanhou mais uma etapa das obras no cinema e assinou a ordem de início da revitalização da praça. A previsão é que todo o conjunto seja entregue no segundo semestre deste ano.

“A Praça Getúlio Vargas será totalmente requalificada e integrada ao conjunto do cinema. A praça terá acessibilidade, novo paisagismo e vai ganhar uma cara extraordinária para receber moradores e visitantes. Quando tudo estiver pronto, teremos um espaço lindo, valorizando o patrimônio histórico e devolvendo vida a esse ponto tão importante de Icaraí. Esse é um projeto que une preservação, urbanismo e qualidade de vida para a população”, afirmou o prefeito Rodrigo Neves.

A revitalização da praça prevê paisagismo do escritório Burle Marx, com valorização da vegetação e integração com o entorno. O espaço terá retirada do gradil, área para eventos, novos canteiros, gramados, bancos, pergolados, deck com arquibancada, playground com piso emborrachado, iluminação em LED e lixeiras, além da requalificação dos monumentos.

O projeto inclui ainda prevê preservação das árvores de grande porte, implantação de parcão, integração com a calçada do outro lado da Avenida Jornalista Alberto Francisco Torres e criação de um espaço multiuso para atividades culturais ligadas ao cinema.

Com investimento de R$ 4,3 milhões, a obra da praça tem prazo de execução de seis meses a partir da ordem de início.

Cinema Icaraí

As obras no cinema, executadas pela Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói (ION), já avançam em várias frentes. O saguão de entrada passa por restauração das esquadrias originais e abrigará bomboniere e recepção. O salão principal, futuro palco da Orquestra Sinfônica Nacional, já tem o novo palco concluído e poderá funcionar também como sala de cinema, com tela retrátil inédita no país.

“Estamos restaurando o Cinema Icaraí, uma joia da arquitetura dos anos 40 e parte da memória afetiva da cidade, com todo o cuidado e em diálogo com os órgãos de preservação. Em junho, concluímos a frente do prédio e, no segundo semestre, todo o projeto estará pronto. Também iniciamos a nova Praça Getúlio Vargas, que será requalificada, acessível e integrada ao cinema, oferecendo um espaço de qualidade para a população”, afirmou o prefeito.

Nos andares superiores, os antigos apartamentos foram demolidos para dar lugar a novas instalações. O terceiro pavimento receberá duas salas de cinema e um rooftop com vista para a Praia de Icaraí. As próximas etapas incluem a construção de um restaurante e área técnica nos andares superiores, além da instalação de estruturas metálicas e reforço do prédio.

A obra também prioriza acessibilidade, com espaços para escadas rolantes e elevadores. No subsolo, a área de guarda de instrumentos está concluída. A fachada está na fase final de recuperação e será totalmente restaurada.



