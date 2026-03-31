Niterói: Prefeito Rodrigo Neves destacou que o Distrito de Inovação faz parte de estratégia de desenvolvimento da cidade - Evelen Gouvêa

Niterói: Prefeito Rodrigo Neves destacou que o Distrito de Inovação faz parte de estratégia de desenvolvimento da cidadeEvelen Gouvêa

Publicado 31/03/2026 18:50

Niterói - A Prefeitura lançou, nesta segunda-feira (30), o Marco Zero do Distrito de Inovação da Cantareira, iniciativa estratégica que posicionará o município como um polo de desenvolvimento científico, tecnológico e econômico no país.

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, destacou que o Distrito de Inovação faz parte da estratégia de transição da cidade para uma economia baseada no conhecimento, na ciência, na tecnologia e na inovação. “A proposta é integrar a Prefeitura, universidades como a Universidade Federal Fluminense, o setor privado e o ecossistema de startups para estimular novos negócios, pesquisa aplicada e desenvolvimento tecnológico. A presença de empresas e instituições como todas que estão participando fortalece esse ambiente de inovação e cria condições para atrair investimentos e projetos estratégicos para a cidade. Nosso objetivo é transformar o Distrito de Inovação da Cantareira em um polo capaz de reunir talentos, startups e empresas âncoras, gerando oportunidades de emprego, renda e desenvolvimento econômico”, explicou ele.

Durante o evento, foi formalizada a instalação do Conselho Diretor Técnico (CDT) - instância de governança técnico-científica do Distrito responsável por definir diretrizes estratégicas, orientar a priorização de projetos e assegurar a articulação entre pesquisa, desenvolvimento tecnológico e políticas públicas. Instituições como FINEP, FAPERJ, FIRJAN, Universidade Federal Fluminense (UFF), Petrobras/CENPES, Universidade Federal do Amapá, PUC Rio, Instituto Bio-Manguinhos (FIOCRUZ), Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF), Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC), além de empresas como IBM e NVIDIA, participam do Distrito, refletindo o caráter integrado e multissetorial da iniciativa.

O Distrito de Inovação da Cantareira é uma iniciativa da Prefeitura de Niterói voltada à criação de um ambiente integrado de ciência, tecnologia e inovação, instalado no histórico prédio da Cantareira. O Distrito reunirá universidades, centros de pesquisa, setor produtivo e governo em torno do desenvolvimento de soluções tecnológicas avançadas, com foco na formação de talentos em áreas como computação de alto desempenho, inteligência artificial e computação quântica.

O Distrito prevê a implantação progressiva de um data center de alto desempenho (HPC) e o desenvolvimento das condições necessárias para a consolidação do Hub de Computação Quântica da Cantareira. A iniciativa é conduzida em articulação com parceiros tecnológicos, como a IBM Quantum, e contempla o acesso remoto à rede de computação quântica da IBM.

A secretária municipal de Inovação, Ciência e Tecnologia, Juliana Benício, ressaltou o impacto da iniciativa. “O Marco Zero representa o início da construção de um ambiente estruturado para ciência, tecnologia e inovação em Niterói. Estamos conectando o município a redes de pesquisa avançadas e criando condições para o desenvolvimento de soluções que dialoguem com os desafios contemporâneos, ao mesmo tempo em que investimos na formação de talentos e no fortalecimento do desenvolvimento local”, disse ela.

O espaço contará ainda com um ambiente dedicado à memória, além de uma galeria de arte e tecnologia, e prevê a criação de áreas de convivência e interação, concebidas para estimular o encontro entre pesquisadores, estudantes, empreendedores e a sociedade, transformando o espaço em um polo dinâmico de troca de conhecimento, inovação e produção cultural.

Luiz Césio Caetano, presidente da Firjan, participará do projeto do Distrito de Inovação da Cantareira como integrante do Conselho Diretivo Técnico. “Trata-se de uma iniciativa estratégica que reúne inteligência artificial, computação de alto desempenho e outras tecnologias de ponta, posicionando o distrito de inovação como referência nacional em pesquisa e desenvolvimento. Contribuir com esse ecossistema ao lado da Prefeitura é uma oportunidade de fortalecer a competitividade da indústria e atrair empreendedores de base tecnológica”, afirmou ele.