Niterói: 8ª edição do Circuito BlueMan de Vôlei de Praia foi um sucesso - Divulgação

Niterói: 8ª edição do Circuito BlueMan de Vôlei de Praia foi um sucessoDivulgação

Publicado 31/03/2026 18:44

Niterói - A Praia de Icaraí foi palco, neste fim de semana, de mais uma edição de sucesso do Circuito BlueMan Niterói de Vôlei de Praia. Em sua 8ª edição, o evento reuniu centenas de atletas e um público expressivo, consolidando-se como um dos principais eventos do calendário esportivo da cidade e transformando a orla em um verdadeiro espaço de esporte, lazer e entretenimento.

Com estrutura completa, diversas quadras simultâneas e uma quadra central com jogos de alto nível técnico, o circuito reafirmou sua força no cenário esportivo, proporcionando disputas emocionantes e uma experiência diferenciada para atletas e espectadores.

À frente da organização estão o campeão sul-americano e vice-campeão mundial de vôlei de praia, Márcio Gaudie, e o atleta e produtor esportivo Raphael Emilião. A dupla vem impulsionando o crescimento do evento nos últimos anos, consolidando o Circuito BlueMan como referência na modalidade e ampliando sua relevância no calendário esportivo da cidade.

Além das competições, o evento contou com área de expositores, ativações de marcas e atrações ao longo de todo o fim de semana, reforçando a vocação de Niterói para sediar grandes eventos esportivos ao ar livre e promovendo a ocupação qualificada de um dos principais cartões-postais da cidade.

“Niterói, mais uma vez, mostra sua vocação para o esporte. O Circuito BlueMan é um evento que reúne alto nível técnico, lazer e integração social em um dos principais cartões-postais da cidade. Seguiremos apoiando iniciativas que incentivem a prática esportiva e ocupem os espaços públicos de forma positiva”, explica secretário municipal de Esporte e Lazer de Niterói, Luiz Carlos Gallo.

Para o atleta Raphael Emilião, essa edição foi especial. "Conseguimos reunir atletas de alto nível, uma excelente estrutura e um público que fez a diferença durante todo o evento. O Circuito BlueMan cresce a cada ano e vive um momento muito especial", afirmou.

Márcio Gaudie, campeão sul-americano e vice-campeão mundial de vôlei de praia destacou o orgulho de participar do evento: "Tivemos jogos muito disputados e uma participação expressiva em todas as categorias. Isso mostra a força do circuito e o potencial do esporte na cidade".

RESULTADOS

Quarteto Misto Intermediário

1º lugar: Bloqueio Máximo

2º lugar: Grão Mestre

3º lugar: Bravos

Dupla Mista

1º lugar: Lyra / Manu

2º lugar: Di Piero / Amigo

3º lugar: Xuxa / Ale

Categoria 35+

1º lugar: Michel Tauil e Márcio Gaudie

Intermediário Masculino

1º lugar: Raphael Emilião e Michel Tauil