Niterói: primeira arena indoor da cidade será preparada para receber eventos esportivos, musicais e culturais de nível nacional e internacional - Evelen Gouvêa

Niterói: primeira arena indoor da cidade será preparada para receber eventos esportivos, musicais e culturais de nível nacional e internacionalEvelen Gouvêa

Publicado 01/04/2026 06:40

Niterói - A primeira arena indoor de Niterói está cada vez mais próxima de se tornar realidade e promete colocar a cidade no cenário internacional de grandes eventos esportivos, culturais e musicais. Nesta terça-feira (31), o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, visitou as obras do Parque Poliesportivo da Concha Acústica para acompanhar o andamento da construção da Arena Niterói. Ele esteve acompanhado do secretário municipal de Esporte e Lazer, Luiz Carlos Gallo.

A obra é executada pela Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói (ION), que segue com a segunda fase do projeto na região central da cidade. A nova arena será um espaço multifuncional voltado para competições esportivas, grandes shows, eventos culturais e atividades nacionais e internacionais, contribuindo também para a revitalização do entorno da Concha Acústica.

Durante a vistoria, o prefeito destacou a importância do equipamento para o desenvolvimento da cidade. “Estamos acompanhando a reta final do planejamento dessa obra tão importante. A Arena Niterói será linda e será a primeira arena indoor da cidade, preparada para receber eventos esportivos, musicais e culturais de nível nacional e internacional. Esse projeto também vai ajudar na revitalização do Centro de Niterói e no desenvolvimento das atividades econômicas no entorno da Concha Acústica. Vamos inaugurar essa arena no primeiro semestre de 2026, porque é tempo de avançar”, afirmou Rodrigo Neves.

A cobertura do ginásio já foi concluída, marcando uma etapa importante do projeto. No interior do equipamento, as equipes trabalham no rebaixamento em gesso dos forros, serviços de pintura, colocação do piso interno e na instalação dos dutos de ar-condicionado, além de guarda-corpos, corrimãos e cadeiras das arquibancadas.

Na parte externa, avançam os trabalhos de fixação dos brises e vidros, que irão auxiliar na ventilação e na iluminação do espaço. Também seguem a colocação das esquadrias e a finalização da área de passeio no entorno do equipamento.

A pista de caminhada já está com a estrutura e o revestimento prontos. As obras de reforma do palco da antiga Concha Acústica também foram concluídas, incluindo as salas administrativas, deixando o espaço preparado para receber shows e eventos. Outro equipamento já finalizado é o vestiário localizado atrás do campo de futebol com grama sintética.

O investimento total no Parque Poliesportivo da Concha Acústica é de R$ 97,6 milhões e inclui intervenções de paisagismo e a criação de bosques distribuídos pela área.

Na primeira fase do projeto, entregue em 2023, foram inaugurados o campo de futebol com grama sintética, uma quadra poliesportiva, além de quadras de tênis e de vôlei de praia, ampliando as opções de esporte e lazer para a população.