Niterói: primeira arena indoor da cidade será preparada para receber eventos esportivos, musicais e culturais de nível nacional e internacionalEvelen Gouvêa
Obras da primeira arena indoor de Niterói avançam
Prefeito Rodrigo Neves vistoria obras do Parque Poliesportivo da Concha Acústica, que terá espaço moderno para várias atividades. Local vai colocar a cidade no circuito internacional de eventos esportivos e grandes shows
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Atletas do Highline convidam para uma experiência única em Niterói
Acampados no local para proteger a fita, o grupo encantou os frequentadores da praia e produziu um material extraordinário de vídeos e fotos
Niterói e UFF lançam nova edição do Programa de Desenvolvimento de Projetos Aplicados
Assinatura do Protocolo de Intenções aconteceu nesta terça-feira (31), no Caminho Niemeyer. Investimento é de R$ 40 milhões
Cinema Icaraí e Praça Getúlio Vargas passam por requalificação integrada
Previsão é que todo o conjunto seja entregue no segundo semestre deste ano
Niterói inaugura o Marco Zero do Distrito de Inovação da Cantareira
Projeto faz parte da estratégia de transição da cidade para uma economia baseada no conhecimento, na ciência, na tecnologia e na inovação
Niterói reafirma protagonismo no esporte com sucesso do Circuito BlueMan de Vôlei de Praia
Evento reuniu centenas de atletas, grande público e transformou a Praia de Icaraí em um dos principais palcos esportivos do fim de semana no estado
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