Niterói: acampados no local para proteger a fita, o grupo encantou os frequentadores da praia e produziu um material extraordinário de vídeos e fotosDivulgação
Atletas do Highline convidam para uma experiência única em Niterói
Acampados no local para proteger a fita, o grupo encantou os frequentadores da praia e produziu um material extraordinário de vídeos e fotos
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Niterói inaugura o Marco Zero do Distrito de Inovação da Cantareira
Projeto faz parte da estratégia de transição da cidade para uma economia baseada no conhecimento, na ciência, na tecnologia e na inovação
Niterói reafirma protagonismo no esporte com sucesso do Circuito BlueMan de Vôlei de Praia
Evento reuniu centenas de atletas, grande público e transformou a Praia de Icaraí em um dos principais palcos esportivos do fim de semana no estado
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