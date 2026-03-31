Niterói: acampados no local para proteger a fita, o grupo encantou os frequentadores da praia e produziu um material extraordinário de vídeos e fotos - Divulgação

Niterói: acampados no local para proteger a fita, o grupo encantou os frequentadores da praia e produziu um material extraordinário de vídeos e fotosDivulgação

Publicado 31/03/2026 19:09 | Atualizado 31/03/2026 19:10

Niterói - Na semana passada, um grupo composto pelos melhores atletas de Highline do Brasil, realizou uma façanha instalando uma fita de duzentos (200) metros na Prainha de Piratininga.

Durante os dias de travessia, acampados no local para proteger a fita, o grupo encantou os frequentadores da praia e produziu um material extraordinário de vídeos e fotos que permanecerão para sempre na memória do público e nos canais dos esportes radicais.

O highline é a modalidade mais radical do slackline, que consiste em atravessar uma fita estreita de poliéster ou nylon esticada em grandes alturas, geralmente acima de 10 metros, entre montanhas, prédios ou cânions. Exige equipamentos de segurança reforçados (backup) e equilíbrio extremo, sendo uma prática focada na concentração e controle emocional.

Além de andar, o primeiro e maior desafio é estender a fita sobre o abismo onde nunca houve antes uma ponte para se caminhar. Quando uma via é feita pela primeira vez está completa uma conquista de Highline e é isso que move esses atletas a expandir cada vez mais os horizontes conduzindo a mais de 3 anos um projeto de conquistar cada vez mais linhas pelo Brasil inteiro.

A ideia da linha na prainha de Piratininga veio a partir da atleta e fotógrafa Julia Blue, que é nativa da cidade Niterói e já havia percebido a possibilidade de montar entre a ilha do veado e a encosta da prainha. Depois de muitos anos viajando pelo Brasil em busca de novas conquistas, ela é seu companheiro voltaram até onde tudo começou em Niterói e conquistaram três novas linhas na cidade, uma no morro do morcego em Jurujuba com 70 metros de distância, outra na pedra do Elefante em Itacoatiara com 300 metros e por último para fechar com chave de Ouro a de 200 metros em Piratininga com o pôr do sol mais lindo do mundo.

A conquista e montagem da linha também teve a presença de mais um niteroiense, o Márcio Cardoso Rocha e o Sydney Forster de São Paulo . Juntos os atletas atravessaram nadando e desbravaram o mato da ilha para estender o palco a céu aberto e caminhar no céu.

Alguns atletas afirmam que a cidade de Niterói pode ser considerada a "mãe do highline", onde foi montada a primeira fita. A cidade possui muitas paisagens naturais de grande altitude, perfeitas para a prática do esporte.

O grupo de que reúne atletas de elite, entre veteranos e promessas, pretende fotografar antes de retirar a fita, tendo a lua crescente como pano de fundo.