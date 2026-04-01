Niterói: núcleo do Preventório vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h - Luciana Carneiro

Niterói: núcleo do Preventório vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 8h às 17hLuciana Carneiro

Publicado 01/04/2026 06:48

Niterói – Ainda no embalo do Mês da Mulher, comemorado em março, na cidade de Niterói elas contam com mais um espaço de acolhimento e proteção oferecido pela Prefeitura. Nesta terça-feira (31), foi inaugurado um Núcleo de Acolhimento à Mulher (NUAM) no Módulo Médico de Família (MMF) Abel Santamaría, no Preventório, em Charitas. A iniciativa amplia a rede municipal de atendimento especializado e humanizado, oferecendo suporte qualificado a mulheres em situação de vulnerabilidade. A unidade de saúde também ganhou uma Sala de Amamentação, reforçando o compromisso da administração municipal com o cuidado integral à mulher e à primeira infância.

O Núcleo de Acolhimento à Mulher integra as políticas públicas voltadas à promoção da saúde, à prevenção de violências e ao fortalecimento do cuidado integral às cidadãs de Niterói. Estruturado para garantir acolhimento com escuta sensível, o novo núcleo oferece atendimento multiprofissional e proporciona encaminhamentos adequados dentro da rede de saúde e de proteção social do município.

A secretária da Mulher, Thaiana Ivia, enfatiza que Niterói vem sendo referência em políticas públicas para as mulheres, o que se reflete em bons resultados, como o fato de a cidade estar há mais de um ano sem registrar casos de feminicídio. “A mulher em situação de violência precisa ser vista com sensibilidade. Temos o dever de olhar para as mulheres com carinho, dignidade e respeito e trazê-las para a rede de proteção e enfrentamento à violência. A Prefeitura de Niterói faz um trabalho de excelência nesse sentido, e o NUAM do Preventório vem como mais um equipamento da Secretaria Municipal da Mulher, em parceria com a Secretaria de Saúde, para ser, de fato, essa porta de entrada aos nossos serviços”, destacou.

O NUAM do MMF Abel Santamaría é o quinto núcleo de acolhimento da cidade. Os outros ficam no Plaza Shopping, no Centro; no Hospital Municipal Carlos Tortelly, no Bairro de Fátima; na Unidade Municipal de Urgência Mário Monteiro, na Região Oceânica; e na Policlínica Regional da Engenhoca. O núcleo do Preventório vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Todas as unidades contam com uma área infantil, de forma que as mães possam entrar com seus filhos e receber o devido encaminhamento.

A diretora-geral da Fundação Estatal de Saúde (FeSaúde), Maria Célia Vasconcellos, falou da importância da entrega, reforçando o compromisso do município com o cuidado voltado às mulheres de Niterói. “Implantar o NUAM em uma unidade do Médico de Família, especialmente no primeiro módulo da cidade, tem um enorme simbolismo. Esses espaços representam um modelo de cuidado baseado no acolhimento, na escuta sensível e na atuação integrada das equipes. Assim, garantimos que cada mulher seja atendida de forma respeitosa, com olhar atento às suas necessidades, além de reforçar o nosso compromisso com o cuidado materno-infantil, oferecendo suporte adequado às mães”, disse.

Já a Sala de Amamentação foi pensada para oferecer um ambiente acolhedor, incentivando e apoiando o aleitamento materno. O espaço está disponível tanto para usuárias da unidade quanto para as profissionais que amamentam, garantindo conforto e acolhimento.

Para Tatiane da Silva Rodrigues, mãe de primeira viagem da pequena Yasmin, de apenas 3 meses, a nova sala de amamentação representa um avanço no cuidado humanizado. “O espaço da sala de amamentação garante mais privacidade e conforto para estarmos com nossos bebês. É um ambiente seguro que, com certeza, beneficiará muitas mães que estão chegando agora”, afirmou.

O Módulo Médico de Família (MMF) Abel Santamaría fica na Avenida Prefeito Silvio Picanço, 1.753, no Preventório, em Charitas.