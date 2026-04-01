Niterói: Neltur e Embratur trabalharam juntas no Visit Brasil Summit 2026 - Divulgação

Niterói: Neltur e Embratur trabalharam juntas no Visit Brasil Summit 2026Divulgação

Publicado 01/04/2026 07:22

Niterói - A Embratur realizou o Visit Brasil Summit 2026, nesta terça-feira, dia 31/3, em Brasília, reunindo personalidades de peso de diversas áreas que debateram estratégias de promoção e fortalecimento da imagem do Brasil no exterior, tendo como tema “A Vez e a Voz da Brasilidade”.

No evento, foi destacada a diversidade cultural, turística e econômica do Brasil. Na ocasião, foi celebrado um ano do lançamento do Plano Brasis – Plano Internacional de Marketing Turístico 2025–2027. A iniciativa aconteceu em parceria com o Sebrae e o apoio institucional do Ministério do Turismo.

A proposta da Embratur é transformar a essência cultural do Brasil em diferencial competitivo no turismo internacional e ampliar a presença dos destinos nacionais no roteiro dos viajantes estrangeiros.

Niterói, que cada vez mais se consolida como destino turístico, esteve presente com André Bento, Presidente da Niterói Empresa de Turismo e Lazer (Neltur) e sua Diretora de Turismo, Fábia Trentin.

André Bento destaca que a presença de personalidades dos setores artístico, cultural e do marketing, amplia as possibilidades de construção de uma imagem positiva sobre o Brasil no cenário global. Ele ressaltou a importância do conceito “A vez e a voz da brasilidade” como eixo estratégico para posicionar o país de forma autêntica e competitiva.

Segundo André Bento, o Brasil vive um momento muito positivo, com o expressivo crescimento do turismo internacional, e Niterói acompanha essa tendência. A cidade vem se estruturando e se posicionando cada vez mais no mercado internacional como um produto turístico com muita diversidade de segmentos. “A participação de Niterói no Visit Brasil Summit reforça a visão estratégica do prefeito Rodrigo Neves, que entende o turismo como um importante vetor de desenvolvimento econômico, geração de emprego, renda e oportunidades para a cidade”, destacou.



“Aproveito, também, para registrar o reconhecimento ao trabalho realizado por Marcelo Freixo à frente da Embratur, que contribuiu para o reposicionamento do Brasil no cenário internacional, e desejar sucesso a Bruno Reis, que assume a missão de dar continuidade a esse trabalho e ampliar ainda mais a presença do Brasil no turismo internacional”, reforça André Bento.