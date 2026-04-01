Niterói: evento gastronômico no Mercado Municipal de Niterói - Divulgação

Niterói: evento gastronômico no Mercado Municipal de NiteróiDivulgação

Publicado 01/04/2026 14:18

Niterói - Nos dias 10, 11 e 12 de abril, sexta, sábado e domingo, o Mercado Municipal de Niterói recebe a primeira edição do Texas BBQ, evento especializado em churrasco e carnes nobres. O festival promete reunir amantes da boa gastronomia e da cultura do fogo de chão em uma experiência completa, que combina sabor e entretenimento.

Durante os três dias, o público poderá saborear diversos pratos e combinações como torresmo de rolo, plantação de costela, porco no rolete, pork ribs, brisket, cupim defumado e os tradicionais como picanha, ancho, linguiça, coração e pão de alho. Além de aproveitar uma programação musical diversa, com karaokê ao vivo e shows das bandas BloodyMary, Coro (cover de Charlie Brown Jr.), Metrópolis (tributo à Legião Urbana), apresentações de Dinucci e do cantor Señor José, garantindo trilha sonora para todos os gostos.

Um dos grandes destaques do evento será o duelo de assadores, onde especialistas em churrasco colocam suas técnicas à prova em preparos ao vivo, explorando diferentes cortes e métodos como o tradicional estilo texano de defumação. O público poderá acompanhar de perto todo o processo e experimentar carnes premium preparadas por chefs e assadores convidados.

A estrutura do festival inclui uma mega praça de alimentação com variedade de opções gastronômicas, estações dedicadas a carnes nobres, além de chopes artesanais selecionados. O espaço também contará com lounge para descanso, decoração temática inspirada no universo do BBQ e área kids, tornando o evento uma opção de lazer para toda a família.

Com proposta inédita, o Texas BBQ chega para fortalecer o calendário cultural e gastronômico de Niterói, ocupando um dos espaços mais tradicionais da cidade com uma experiência que valoriza a cultura do churrasco e o lazer.

"O Texas BBQ nasce com a proposta de ir além da gastronomia. O evento foi pensado como uma experiência completa. Queremos trazer o clima dos grandes festivais de churrasco, com qualidade, diversidade e um ambiente acolhedor. É um evento para reunir amigos, famílias e apaixonados por boa comida e carnes, criando memórias em torno do fogo, da música e da diversão.", destaca Luan Meireles, produtor e idealizador do festival.

Serviço

Festival de Churrasco Texas BBQ

Datas: 10, 11 e 12 de abril (sexta, sábado e domingo)

Horário: a partir das 14h

Endereço: Mercado Municipal de Niterói (estacionamento) - Rua Santo Antônio, 53 - Centro, Niterói

Entrada gratuita

Informações: Instagram @festivaltexasbbq