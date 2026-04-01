Niterói: espaço apresentou sua estrutura e suas principais iniciativas, com destaque para a maior pista equestre coberta pública do Estado do Rio de Janeiro - Divulgação

Niterói: espaço apresentou sua estrutura e suas principais iniciativas, com destaque para a maior pista equestre coberta pública do Estado do Rio de JaneiroDivulgação

Publicado 01/04/2026 15:49

Niterói - O Parque Rural, equipamento da Prefeitura de Niterói, participou do Caminho Agro Rio – Etapa Rio de Janeiro, um dos principais eventos voltados ao agronegócio e à cultura rural no estado, realizado no Riocentro, reunindo produtores, empresários, especialistas, expositores e representantes de diversos municípios fluminenses. A presença do Parque no evento reforça o protagonismo de Niterói no fortalecimento do universo equestre, rural e de eventos voltados ao setor agropecuário.

“O Caminho Agro Rio foi uma oportunidade estratégica para apresentar o Parque Rural de Niterói a um público qualificado e fortalecer nosso papel como referência no universo equestre e no desenvolvimento rural no estado. Temos uma estrutura única, com a maior pista equestre coberta pública do Rio de Janeiro, e um trabalho que vai além do esporte, integrando cultura, educação e inclusão social. Participar de um evento dessa dimensão amplia nossa visibilidade, fortalece parcerias e reafirma o compromisso do Parque com políticas públicas que transformam a vida das pessoas, especialmente crianças e jovens em situação de vulnerabilidade”, destaca a diretora do Parque Rural, Ana Machado.

Durante a programação, o espaço apresentou sua estrutura e suas principais iniciativas, com destaque para a maior pista equestre coberta pública do Estado do Rio de Janeiro, equipamento que se consolida como referência para a prática esportiva, eventos, atividades educacionais e ações sociais.

Além da infraestrutura equestre, a participação no Caminho Agro Rio também evidenciou o papel do Parque Rural como espaço multifuncional, voltado à promoção do esporte, da cultura e da inclusão. Entre as ações destacadas estão os projetos gratuitos oferecidos à população, como atividades equestres, eventos, terapia equestre entre outras iniciativas direcionadas a crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social.

O evento, que pela primeira vez chegou à capital fluminense, reuniu exposições de animais, rodada de negócios, palestras, atrações culturais e programação para toda a família, criando um ambiente estratégico para troca de experiências e fortalecimento de parcerias institucionais entre municípios e agentes do setor.

Para o Parque Rural de Niterói, a participação representa mais um passo no processo de consolidação do espaço como referência estadual em eventos do segmento equestre, ampliando sua visibilidade e reforçando sua importância no cenário do agronegócio e do desenvolvimento social.