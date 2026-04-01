Niterói: espaço apresentou sua estrutura e suas principais iniciativas, com destaque para a maior pista equestre coberta pública do Estado do Rio de JaneiroDivulgação
Parque Rural de Niterói amplia presença em evento estratégico do setor agropecuário
Participação no Caminho Agro Rio fortalece parcerias, destaca estrutura e impulsiona iniciativas sociais e esportivas
Parque Rural de Niterói amplia presença em evento estratégico do setor agropecuário
Participação no Caminho Agro Rio fortalece parcerias, destaca estrutura e impulsiona iniciativas sociais e esportivas
Niterói recebe a primeira edição do festival de churrasco Texas BBQ
Com entrada gratuita, evento acontece no Mercado Municipal e terá atrações musicais, duelo de assadores, cervejas artesanais e opções de carnes nobres
Sintronac realiza palestras sobre autismo pela campanha Abril Azul
Especialistas em sete áreas de Saúde são os responsáveis pelo atendimento a autistas no Departamento Médico da entidade
Pestalozzi de Niterói promove IV Encontro de Conscientização da Pessoa Amputada
Evento vai acontecer nesta quarta-feira
Neltur participa do Visit Brasil Summit 2026
Proposta da Embratur é transformar a essência cultural do Brasil em diferencial competitivo no turismo internacional
Teatro da UFF recebe espetáculos que homenageiam dois dos maiores intelectuais brasileiros do século XX
Espetáculos promovem uma reflexão sobre o passado e suas repercussões no presente para expor injustiças e desigualdades
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.