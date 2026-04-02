Niterói: ação foi pensada para conectar, inspirar e fortalecer mulheres do setor gastronômico. - Divulgação

Niterói: ação foi pensada para conectar, inspirar e fortalecer mulheres do setor gastronômico.Divulgação

Publicado 02/04/2026 17:12

Niterói - A Abrasel Leste Fluminense-RJ realizou, no final de março, o “Network das Mulheres Associadas”, em Niterói. A iniciativa reuniu mulheres do setor gastronômico para troca de experiências, conexão e fortalecimento profissional voltados ao público feminino.

O evento reuniu aproximadamente cerca de 100 empresárias em uma noite de forte conexão, troca de experiências e valorização do empreendedorismo feminino. O encontro é um dos maiores encontros de networking feminino já realizados pela entidade na região. A programação contou com palestras das empresárias Danielle Lira e Márcia Cabral. O evento contou com o apoio da Naturgy, Sicredi e Sebrae e foi pensado para conectar, inspirar e fortalecer mulheres do setor gastronômico.

Segundo levantamento da Abrasel, as mulheres são maioria no setor de alimentação fora do lar no Brasil, liderando 52,7% das empresas. “Iniciativas como o Network das Mulheres Associadas mostram, na prática, a força e o protagonismo feminino no nosso setor. A gastronomia brasileira é construída diariamente por mulheres empreendedoras, líderes e profissionais que impulsionam inovação, geração de renda e desenvolvimento local. Na Abrasel, temos o compromisso de incentivar cada vez mais espaços de conexão e valorização, porque fortalecer as mulheres é fortalecer todo o setor de bares e restaurantes", ponderou Sandro Pietrobelli, presidente da Abrasel Leste Fluminense.