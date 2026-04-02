Niterói: equipes de abordagem social especializada atuam diariamente, 24 horas por diaDivulgação
O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, destacou a importância da iniciativa como estratégia de cuidado e dignidade. “O recambiamento é uma política humanizada que oferece a oportunidade de recomeço com apoio da família e da rede de proteção social. Estamos falando de devolver dignidade, reconstruir histórias e enfrentar, com responsabilidade, um dos grandes desafios das cidades brasileiras”, afirmou.
A ação é coordenada pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária e integra a política pública de acolhimento e reinserção social, com atuação permanente das equipes de abordagem nas ruas. O secretário Elton Teixeira ressaltou o impacto direto da iniciativa.
“Cada recambiamento é construído com responsabilidade, escuta e articulação com outras redes de atendimento. Nosso objetivo é garantir que a pessoa chegue ao destino com suporte e perspectiva de reinserção, fortalecendo vínculos e reduzindo a situação de rua de forma estruturada”, disse.
Histórias que cruzam o país
Os dados de março mostram que Niterói acolhe pessoas de diferentes regiões do Brasil, muitas vezes em situação de extrema vulnerabilidade. Entre os casos estão trajetórias de longas distâncias e recomeços importantes.
É o caso de Ítalo Ribamar Pereira, que retornou para Manaus (AM), e de Adailto Padre dos Santos, que seguiu para Belo Horizonte (MG). Também houve recambiamentos para o Nordeste, como o de Emerson Daniel Feitoza Santos e Luane Reis Pinheiro, que voltaram para Aracaju (SE). Outros exemplos incluem Juan Santanna de Souza, Abimael da Cruz Castro, Yago Gomes Barbosa e Gilberlito dos Santos Mourentino, encaminhados para São Paulo (SP), além de Wesley Almeida Araújo, que retornou para Guarapari.
Política de recambiamento
Antes do retorno, a equipe de assistência social entra em contato com familiares e com a rede socioassistencial do destino, garantindo acolhimento na chegada. Todo o processo é voluntário e pode incluir emissão de documentos, encaminhamento para serviços de saúde e oferta de abrigo temporário no município. As equipes de abordagem social especializada atuam diariamente, 24 horas por dia, percorrendo áreas com maior concentração de pessoas em situação de rua e oferecendo alternativas de acolhimento, além do recambiamento.
Programa Recomeço
Em agosto de 2025, a Prefeitura de Niterói inaugurou o Programa Recomeço, baseado no resgate da dignidade e na abordagem humanizada. O espaço reúne, em um único local, serviços de assistência social, saúde, habitação, educação e alternativas de geração de renda.
A população pode entrar em contato e acionar os serviços do Programa Recomeço pelo WhatsApp (21) 99576-1729. O atendimento funciona 24 horas por dia.
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