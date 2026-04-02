Niterói: a escritora Tatiana Moreira vai participar da atividade cultural em Piratininga - Divulgação

Niterói: a escritora Tatiana Moreira vai participar da atividade cultural em PiratiningaDivulgação

Publicado 02/04/2026 14:55

Niterói - Diversidade, ancestralidade e inclusão: estes são alguns temas abordados pelo projeto “A História de Ayana”, que terá apresentação única no Centro Eco Cultural Sueli Pontes, em Piratininga, no sábado, dia 18 de abril, às 11h. O projeto é baseado no livro homônimo da psicóloga e escritora Tatiana Moreira.

A obra, pioneira na literatura brasileira ao abordar a negritude em crianças albinas de famílias negras, deu origem a uma leitura dramatizada e a um premiado curta-metragem de animação: ambos serão apresentados às crianças e suas famílias na manhã de sábado, na Região Oceânica de Niterói. O evento tem entrada gratuita, e contará com tradução em Libras.



"A história de Ayana” é baseada na vida de uma menina albina, que desde o seu nascimento foi fazendo descobertas importantes sobre si, sua ancestralidade e reconhecimento racial. Ayana enfrenta o preconceito e a discriminação devido a sua aparência única e a sua deficiência visual, sente-se deslocada e incompreendida, mas encontra conforto em sua família e amigos, que a encorajam a se orgulhar de si e a ser ela mesma.



Com direção artística de Ana Luiza França, a leitura dramatizada traz a própria autora do livro, Tatiana Moreira, narrando a jornada de Ayana e são acompanhadas por tradução consecutiva em Libras. Em seguida, haverá a exibição do curta-metragem de animação baseado no livro, com direção de Cristiana Giustino e Luana Dias, com versões em Libras / LSE e audiodescrição. Após as sessões, as crianças participam de bate-papo com a autora do livro, Tatiana Moreira, e a cineasta niteroiense Luana Dias, co-diretora do filme, além de participarem de atividades lúdicas.



O projeto “A história de Ayana - Circulação” conta com patrocínio do Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através do Edital Literatura do Rio ao RJ, além de apoio cultural da Prefeitura de Niterói, através da Secretaria Municipal das Culturas e do Centro Eco Cultural Sueli Pontes e apoio Mídia da Ecovias Ponte. A produção é da Casa da Gente Produções e Editora, em coprodução da Miseno Produções e Eventos.



FICHA TÉCNICA





Direção Dramatúrgica - Ana Luiza França

Direção Geral - Luana Dias

Produção Executiva - Cristiana Giustino

Assistente de Produção - Márcia Ramos

Design e Spots - Andrei Aguiar

Registro videográfico e edição - Leo Campos

Registro fotográfico - Joyce Ribeiro

Acessibilidade - Liame Associação de Apoio à Cultura

Assessoria Jurídica - Ana Carolina Capozzi e Paula Pagliar

Site oficial: Obra Original e Intérprete - Tatiana MoreiraDireção Dramatúrgica - Ana Luiza FrançaDireção Geral - Luana DiasProdução Executiva - Cristiana GiustinoAssistente de Produção - Márcia RamosDesign e Spots - Andrei AguiarRegistro videográfico e edição - Leo CamposRegistro fotográfico - Joyce RibeiroAcessibilidade - Liame Associação de Apoio à CulturaAssessoria Jurídica - Ana Carolina Capozzi e Paula PagliarSite oficial: www.ahistoriadeayana.com.br e Instagram @ahistoriadeayana

SERVIÇO:

- Leitura dramatizada do livro “A história de Ayana”, com a autora Tatiana Moreira

- Exibição do curta-metragem de animação “A história de Ayana”

- Bate-papo e roda de conversa com a autora do livro, Tatiana Moreira, e com Luana

Dias, codiretora do filme

- Atividades lúdicas



Local: Centro Eco Cultural Sueli Pontes - Avenida Celso Kelly, 378 - Piratininga, Niterói

Sábado, dia 18 de abril, às 11h.

Entrada gratuita

Classificação: Livre

Acessibilidade: Libras, LSE e audiodescrição