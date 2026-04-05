Niterói: projeto de acessibilidade nas praias promove a inclusão do cidadão - Lucas Benevides

Niterói: projeto de acessibilidade nas praias promove a inclusão do cidadãoLucas Benevides

Publicado 05/04/2026 04:51

Niterói - A Prefeitura realizou neste sábado (04) mais uma edição do projeto Praia Sem Barreiras nas praias de Icaraí e Itaipu. A iniciativa garante acessibilidade e inclusão nas praias da cidade, permitindo que pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida tenham acesso ao mar com segurança e acompanhamento especializado.

A ação oferece estrutura adaptada com cadeiras anfíbias, esteiras de acesso à areia e apoio de equipes treinadas para auxiliar os participantes durante toda a experiência do banho de mar. Também são realizadas atividades recreativas, alongamento e espaço de convivência. O objetivo é ampliar o acesso ao lazer e garantir que todos possam usufruir das praias da cidade com conforto e autonomia.

"O acesso ao lazer faz com que as pessoas com deficiência e mobilidade reduzida tenham garantido o resgate de sua cidadania de forma ampla e plena", disse a coordenadora de Acessibilidade de Niterói, Camila Rodrigues.

O Praia Sem Barreiras integra a política municipal de acessibilidade e inclusão e faz parte do conjunto de ações desenvolvidas pela Prefeitura de Niterói para promover qualidade de vida, autonomia e participação social para pessoas com deficiência.

