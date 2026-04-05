Niterói: projeto de acessibilidade nas praias promove a inclusão do cidadãoLucas Benevides
Praia Sem Barreiras garante banho de mar assistido e amplia inclusão nas praias
Projeto oferece estrutura adaptada para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida
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Deputado Vitor Junior segue na disputa pela presidência da Alerj
O deputado estadual segue como um dos principais nomes cotados para a presidência da Casa
Prefeitura reforça fiscalização no entorno do Mercado São Pedro
Ação para coibir flanelinhas irregulares contou com equipes da Guarda Municipal, agentes da Seconser, operadores da NitTrans e monitoramento por drone para garantir o ordenamento urbano na região
Nittrans implanta redutores de velocidade em avenida de Itaipu
Objetivo é mitigar a ocorrência de acidentes na Avenida Professora Romanda Gonçalves
Niterói será base de apoio para uma das maiores corridas a vela do mundo
Sail GP é considerado a Fórmula 1 dos mares. Evento acontecerá dias 11 e 12 de abril e toda a logística será montada no Caminho Niemeyer para delegações de diversos países
Sistema ShotSpotter registra sequência de disparos e auxilia ação das forças de segurança
Tecnologia do Cisp e denúncias anônimas ajudaram a direcionar ação da Polícia Militar na região da Pedra do Urubu na Zona Norte
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