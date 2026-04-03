Niterói: Mercado São Pedro, o famoso Mercado de Peixes da Ponta D'AreiaDivulgação
Prefeitura reforça fiscalização no entorno do Mercado São Pedro
Ação para coibir flanelinhas irregulares contou com equipes da Guarda Municipal, agentes da Seconser, operadores da NitTrans e monitoramento por drone para garantir o ordenamento urbano na região
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Nittrans implanta redutores de velocidade em avenida de Itaipu
Objetivo é mitigar a ocorrência de acidentes na Avenida Professora Romanda Gonçalves
Niterói será base de apoio para uma das maiores corridas a vela do mundo
Sail GP é considerado a Fórmula 1 dos mares. Evento acontecerá dias 11 e 12 de abril e toda a logística será montada no Caminho Niemeyer para delegações de diversos países
Sistema ShotSpotter registra sequência de disparos e auxilia ação das forças de segurança
Tecnologia do Cisp e denúncias anônimas ajudaram a direcionar ação da Polícia Militar na região da Pedra do Urubu na Zona Norte
Abrasel promove encontro feminino e reforça protagonismo das mulheres na gastronomia
Evento reuniu aproximadamente cerca de 100 empresárias em uma noite de forte conexão
Niterói já realizou 300 recambiamentos em seis meses e reforça política de reintegração social
Somente em março, foram 45 retornos — 15% do total do período — com apoio direto da assistência social do município
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