Niterói: antes da adoção dos redutores, outras alternativas foram avaliadasThiago Garbujo
Nittrans implanta redutores de velocidade em avenida de Itaipu
Objetivo é mitigar a ocorrência de acidentes na Avenida Professora Romanda Gonçalves
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Niterói será base de apoio para uma das maiores corridas a vela do mundo
Sail GP é considerado a Fórmula 1 dos mares. Evento acontecerá dias 11 e 12 de abril e toda a logística será montada no Caminho Niemeyer para delegações de diversos países
Sistema ShotSpotter registra sequência de disparos e auxilia ação das forças de segurança
Tecnologia do Cisp e denúncias anônimas ajudaram a direcionar ação da Polícia Militar na região da Pedra do Urubu na Zona Norte
Abrasel promove encontro feminino e reforça protagonismo das mulheres na gastronomia
Evento reuniu aproximadamente cerca de 100 empresárias em uma noite de forte conexão
Niterói já realizou 300 recambiamentos em seis meses e reforça política de reintegração social
Somente em março, foram 45 retornos — 15% do total do período — com apoio direto da assistência social do município
A história de Ayana une literatura, leitura dramatizada e cinema no Centro Eco Cultural Sueli Pontes
Evento infanto-juvenil é gratuito e comemora o Dia Nacional do Livro
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