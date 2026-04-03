Niterói: antes da adoção dos redutores, outras alternativas foram avaliadas - Thiago Garbujo

Niterói: antes da adoção dos redutores, outras alternativas foram avaliadasThiago Garbujo

Publicado 03/04/2026 10:40

Niterói - A Nittrans iniciou a implantação de redutores de velocidade na Avenida Professora Romanda Gonçalves, em Itaipu, na Região Oceânica. O objetivo é reduzir a velocidade dos veículos, especialmente nos trechos com maior circulação de pedestres, e mitigar acidentes.

Os pontos de intervenção foram definidos a partir de estudos técnicos detalhados, que identificaram os locais onde a medida é mais necessária. A análise leva em conta o histórico de acidentes — principalmente aqueles envolvendo pedestres —, a velocidade média dos veículos, o volume de tráfego e as características da via, como a presença de escolas, comércios e áreas com grande fluxo de pessoas.

Antes da adoção dos redutores, outras alternativas foram avaliadas, como o reforço da sinalização e da fiscalização e, nos casos em que essas ações não se mostraram suficientes para reduzir os riscos, o redutor de velocidade foi planejado como a solução mais eficaz para conter o excesso de velocidade.

“A Nittrans vem mapeando os locais mais críticos e atuando de forma contínua. Nosso foco é a segurança viária e estamos atentos às demandas da população. Antes da implantação dos redutores, nossos operadores já atuavam nesses pontos, e a expectativa é de uma redução rápida no número de acidentes”, afirmou o presidente da Nittrans, Nelson Godá.