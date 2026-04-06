Niterói: sistema vai superar 800 câmeras, aumentar em até 40% a capacidade tecnológica e reforçar a integração com forças de segurança - Lucas Benevides

Niterói: sistema vai superar 800 câmeras, aumentar em até 40% a capacidade tecnológica e reforçar a integração com forças de segurançaLucas Benevides

Publicado 06/04/2026 11:33

Niterói - A cidade de Niterói está ampliando seu sistema de segurança e dá um novo salto tecnológico com a implantação do CISP 2.0. A cidade passará de 522 para mais de 800 câmeras de monitoramento — um aumento de até 40% na capacidade — e inicia a adoção de reconhecimento facial, além de novas ferramentas de inteligência artificial.

A nova etapa do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) inclui câmeras de alta resolução, equipamentos com visão 360 graus e recursos avançados de análise de dados, reforçando a prevenção e a investigação de crimes no município. Parte dos novos equipamentos já está sendo instalada em diferentes regiões da cidade. As câmeras contam com tecnologia de alta definição, visão noturna e maior alcance, permitindo imagens mais nítidas e detalhadas para apoiar ações policiais e investigações.

O prefeito Rodrigo Neves destaca que o investimento faz parte de uma estratégia contínua de fortalecimento da segurança pública, baseada na integração entre o município e as forças estaduais e federais. “Niterói construiu, ao longo dos últimos anos, um modelo de segurança pública baseado em inteligência, tecnologia e integração institucional. O CISP é hoje uma das principais referências do país nesse campo. Com essa ampliação, damos mais um passo para apoiar o trabalho das polícias, ampliar a prevenção e garantir mais segurança para a população. Segurança pública é responsabilidade do Estado, mas as cidades podem e devem contribuir com investimento, tecnologia e gestão eficiente”, afirmou.

Entre as novidades, está o sistema de reconhecimento facial, já em fase de testes em alguns pontos da cidade. A tecnologia será integrada aos bancos de dados das forças policiais, permitindo a identificação a partir do cruzamento de informações oficiais.

O secretário municipal de Ordem Pública, Gilson Chagas, ressalta que a implantação está sendo feita com critérios rigorosos para garantir precisão e evitar erros. “O reconhecimento facial é uma ferramenta importante, mas precisa ser usado com responsabilidade. Em outros lugares, houve casos de falsos positivos e constrangimentos. Em Niterói, estamos estruturando o sistema com base em dados oficiais e equipamentos de alta qualidade, para garantir mais precisão e segurança”, explicou.

Inaugurado em 2015, o CISP se consolidou como o principal núcleo de inteligência e monitoramento da cidade, reunindo videomonitoramento, análise de dados e comunicação integrada entre os órgãos de segurança. Atualmente, o sistema conta com portais de cercamento eletrônico nas entradas e saídas da cidade, capazes de identificar veículos roubados ou clonados, além de drones, geolocalização de ocorrências e monitoramento em tempo real. As imagens também são frequentemente utilizadas em investigações da Polícia Civil e em processos judiciais.

A expansão reforça ainda a integração entre os órgãos de segurança, permitindo o compartilhamento rápido de informações entre Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, Guarda Municipal e NitTrans, o que contribui para ações mais ágeis e eficazes.

“O avanço é muito significativo. Niterói conta hoje com ferramentas modernas de monitoramento e inteligência que fortalecem o trabalho das forças de segurança. Esses recursos estão à disposição das polícias e da Guarda Municipal, ampliando a capacidade de prevenção e resposta às ocorrências”, afirmou o novo comandante do 12º BPM, tenente-coronel Júlio César Castro.