Niterói: momento cultural com música e poesia irá alegrar os participantes do evento - Divulgação

Niterói: momento cultural com música e poesia irá alegrar os participantes do eventoDivulgação

Publicado 07/04/2026 07:35

Niterói - Em homenagem ao Dia Mundial da Saúde, comemorado anualmente pela Organização Mundial da Saúde - OMS, o Grupo Essencial preparou uma tarde especial para marcar a data. No dia 09 de abril (quinta-feira), das 15h às 18h, o Hotel Essencial 60+ vai oferecer um chá cultural para seus hóspedes e as integrantes do comitê 60+ do Grupo Mulheres do Brasil Niterói.



Nesse dia, teremos um delicioso chá seguido de palestra com a renomada neurologista e geriatra, Dra. Vilma Câmara, que falará sobre “Saúde na Maturidade”. Em seguida, um momento cultural com música e poesia irá alegrar os participantes.



Para encerrar a tarde comemorativa, haverá um tour pelo Hotel Essencial 60+ para conhecer as suas instalações. Inaugurado em agosto de 2024, o hotel tem como proposta proporcionar aos 60+ um jeito diferenciado de viver a vida. O Hotel Essencial 60+ fica na rua André Henrique Serpa Pinto, 150, em

Camboinhas, Região Oceânica de Niterói.