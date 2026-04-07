Niterói: Capacita Empreendedor é uma política que aproxima o poder público das pessoas, apoia quem quer empreender e fortalece a economia local - Lucas Benevides

Niterói: Capacita Empreendedor é uma política que aproxima o poder público das pessoas, apoia quem quer empreender e fortalece a economia localLucas Benevides

Publicado 07/04/2026 07:29

Niterói - A Prefeitura vem ampliando o acesso da população a serviços de emprego, capacitação e apoio ao empreendedorismo por meio do programa Capacita Empreendedor Niterói. A primeira edição aconteceu no Horto do Fonseca e registrou um total de 656 atendimentos, consolidando a iniciativa como uma importante ferramenta de inclusão produtiva nos territórios. A iniciativa faz parte da estratégia para estimular o desenvolvimento econômico local, incentivar a geração de renda e fortalecer pequenos negócios, especialmente nos territórios com maior demanda por oportunidades.

Desenvolvido pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Revitalização do Centro (Seden), o programa tem como objetivo apoiar quem já possui um negócio ou deseja começar a empreender, oferecendo orientação prática, acesso a crédito, capacitação e encaminhamento para oportunidades de trabalho.

Durante a ação no Fonseca, foram realizados 169 atendimentos especializados, além dos acolhimentos na recepção que garantem escuta qualificada e direcionamento adequado para cada demanda. A busca por emprego foi um dos principais destaques, com 421 atendimentos no balcão de vagas, reforçando a importância da iniciativa na conexão entre trabalhadores e o mercado.

O apoio ao microempreendedor individual também teve forte adesão. Ao longo da ação, foram contabilizadas 37 aberturas de MEI e 66 regularizações, além da emissão de 5 notas fiscais e 3 declarações de faturamento. O serviço também realizou 10 orientações sobre pendências fiscais, auxiliando empreendedores na organização financeira e na regularidade dos seus negócios.

O programa Niterói Empreendedora, que oferece linhas de crédito e suporte a pequenos negócios, também teve destaque, com 48 atendimentos. Já as atividades de qualificação profissional somaram 66 participações, ampliando o acesso à formação e ao desenvolvimento de habilidades.

Além dos atendimentos realizados durante o evento, os dados da rede de assistência social mostram a capilaridade das ações nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) da cidade, que atuam como porta de entrada para os serviços e fortalecem a presença das políticas públicas nos bairros.

“O resultado mostra que estamos no caminho certo ao levar os serviços diretamente para os bairros, facilitando o acesso da população a oportunidades de emprego, crédito e capacitação. O Capacita Empreendedor é uma política que aproxima o poder público das pessoas, apoia quem quer empreender e fortalece a economia local”, destacou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Luiz Paulino Moreira Leite.

O Capacita Empreendedor Niterói foi criado para aproximar os serviços da população e facilitar o acesso a informações essenciais para quem deseja empreender. Entre as orientações oferecidas, estão a formalização de negócios, regularização de pendências fiscais, melhoria da gestão financeira e organização da atividade, sempre com atendimento prático e direto.

A próxima edição do programa já tem data marcada e acontecerá no Horto do Barreto, entre os dias 14 e 17 de abril, das 10h às 16h30, levando novamente serviços gratuitos à população da região.