Niterói: Rede Municipal de Educação alcançou, em 2025, a marca de 100% das salas de aula climatizadas - Divulgação

Niterói: Rede Municipal de Educação alcançou, em 2025, a marca de 100% das salas de aula climatizadasDivulgação

Publicado 07/04/2026 08:05

Niterói - As creches comunitárias conveniadas à Prefeitura de Niterói começaram a receber climatização em suas salas de aula. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (06) pelo secretário municipal de Educação, Bira Marques, ao lado da gestora do Escritório de Políticas Transversais de Direitos e Cuidados, Fernanda Neves, que também é servidora da Educação, e da presidente da Fundação Municipal de Educação, Andrea Bello, durante visita à Creche Comunitária Nossa Senhora Aparecida, no Morro do Palácio, primeira unidade a iniciar a instalação dos equipamentos.

Ao todo, 19 creches comunitárias serão contempladas, passando a contar com o mesmo padrão de climatização já garantido nas unidades da Rede Municipal de Educação. A medida amplia uma política pública consolidada na cidade e assegura mais conforto térmico para cerca de 2 mil crianças.

“O que estamos fazendo aqui é dar escala a uma política pública que já mostrou resultado na rede municipal. Climatizar as creches comunitárias é garantir equidade: é assegurar que todas as crianças, independentemente da unidade em que estudam, tenham as mesmas condições de aprender com qualidade, conforto e dignidade”, afirmou o secretário de Educação, Bira Marques.

Com a iniciativa, Niterói, que já garantiu a universalização da climatização nas salas de aula da Rede Municipal, avança ainda mais nessa pauta, se mantendo entre as cidades que mais investem em climatização escolar no país, superando a média nacional.

O cronograma de instalações dos aparelhos já foi iniciado e será realizado ao longo do primeiro semestre em todas as creches. A primeira-dama Fernanda Sixel Neves destacou o compromisso da gestão em atender uma demanda histórica das comunidades.

“Essa era uma demanda antiga das creches comunitárias e das famílias. Construímos uma solução segura do ponto de vista jurídico, já que as creches são conveniadas, e agora estamos tirando do papel um compromisso assumido com a cidade. Começar pelo Morro do Palácio tem um valor simbólico importante, porque foi aqui que esse diálogo se fortaleceu”, disse Fernanda Neves.

Na Creche Comunitária Nossa Senhora Aparecida, cinco aparelhos já foram instalados nas salas de aula, além do refeitório. Para a diretora da unidade, Maria Moreira, o impacto da medida já é sentido no cotidiano da creche.

“A gente já percebe a diferença. As crianças ficam mais confortáveis e tranquilas, e isso reflete diretamente no dia a dia das atividades. É um avanço muito significativo para todos nós”, destacou.

A Rede Municipal de Educação de Niterói alcançou, em 2025, a marca de 100% das salas de aula climatizadas. O resultado foi possível a partir de um investimento superior a R$ 10 milhões, destinado à aquisição, instalação e manutenção dos aparelhos, além de obras de adequação elétrica nas unidades. Ao todo, mais de mil salas foram contempladas.

Segundo dados do Centro de Inovação para Excelência das Políticas Públicas (CIEPP), apenas 33% das escolas públicas brasileiras possuem salas climatizadas. Em Niterói, esse índice saltou de 15% para 100% entre 2023 e 2025, alcançando todas as 98 unidades da rede e consolidando o município como referência nacional.